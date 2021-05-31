В Одессе суд приговорил активиста Стерненко к одному году условно

Фото: из открытых источников

Одесский апелляционный суд присудил активисту Сергею Стерненко три года лишения свободы с заменой на один год

Об этом сообщил сам активист в Telegram, передает RegioNews.

Во время заседания суд снял обвинения с активиста по статье о разбойном нападении на депутата Лиманского поселкового совета Сергея Щербича в апреле 2015 года года и назначил условное наказание по статье о незаконном обращении с оружием.

По ст. 187 оправдали. Это те же 300 грн за которые давали 7 лет с конфискацией", - написал он.

Стерненко будет вынужден регулярно являться в уполномоченный орган. Это решение еще может быть обжаловано и отменено Верховным Судом.

Напомним, 23 февраля в Одессе суд отправил активиста Стерненко в тюрьму на 7 лет. Его признали виновным в том, что он похитил человека.

30 марта дело Стерненко передали на рассмотрение Одесского апелляционного суда. Позже Одесский апелляционный суд отпустил из-под стражи Сергея Стерненко и Руслана Демчука под круглосуточный домашний арест.

14 мая суд отказал Сергею Стерненко в отмене домашнего ареста. 31 мая Стерненко оправдали по делу о похищении человека.