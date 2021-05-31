13:25  31 мая
Кабинет министров назначил нового директора порта "Южный"
17:48  31 мая
Правительство назначило своего представителя в наблюдательном совете "Нафтогаза": кто им стал
08:09  31 мая
На Донбассе стреляли из запрещенных вооружений: зафиксировано четыре нарушения со стороны боевиков
UA | RU
UA | RU
31 мая 2021, 17:15 205

В Одессе суд приговорил активиста Стерненко к одному году условно

31 мая 2021, 17:15 205
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Одесский апелляционный суд присудил активисту Сергею Стерненко три года лишения свободы с заменой на один год

Об этом сообщил сам активист в Telegram, передает RegioNews.

Во время заседания суд снял обвинения с активиста по статье о разбойном нападении на депутата Лиманского поселкового совета Сергея Щербича в апреле 2015 года года и назначил условное наказание по статье о незаконном обращении с оружием.

По ст. 187 оправдали. Это те же 300 грн за которые давали 7 лет с конфискацией", - написал он.

Стерненко будет вынужден регулярно являться в уполномоченный орган. Это решение еще может быть обжаловано и отменено Верховным Судом.

Напомним, 23 февраля в Одессе суд отправил активиста Стерненко в тюрьму на 7 лет. Его признали виновным в том, что он похитил человека.

30 марта дело Стерненко передали на рассмотрение Одесского апелляционного суда. Позже Одесский апелляционный суд отпустил из-под стражи Сергея Стерненко и Руслана Демчука под круглосуточный домашний арест.

14 мая суд отказал Сергею Стерненко в отмене домашнего ареста. 31 мая Стерненко оправдали по делу о похищении человека.

Сергей Стерненко суд решение Одесса уголовное дело активисты

В Одессе суд приговорил активиста Стерненко к одному году условно
31 мая 2021, 17:15
Стерненко оправдали по делу о похищении человека
31 мая 2021, 15:02
В Кропивницком отправили в СИЗО "продавцов" должности главы ОГА
31 мая 2021, 14:23
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Мэрские выборы в Харькове. Почему Терехов теряет избирателей в пользу Светличной
20 млрд грн. на асфальте. Как у Кирилла Тимошенко "освоили" два годовых бюджета Днепропетровщины
Все публикации »
Сергей Гайдай
Владимир Цыбулько
Светлана Крюкова
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram