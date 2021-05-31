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31 мая 2021, 20:04 4

ГП "Медзакупки" обратилось в суд в отношении пени с фармацевтической группы "Лекхим" за просроченные поставки ковид-вакцин

31 мая 2021, 20:04 4
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Фото из открытых источников
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Государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" подало иск о взыскании пени с фармацевтической группы "Лекхим" за просроченные поставки вакцин против коронавируса

Об этом в интервью изданию ZN.UA сообщил генеральный директор госпредприятия Арсен Жумадилов, передает RegioNews.

Мы уже подали иск о взыскании соответствующих средств в госбюджет в судебном порядке. Но важно другое. То, что "Лекхим" и, соответственно, их контрагенты тоже, я надеюсь, понимают и чувствуют, что должны как можно скорее выполнить обязательства перед Украинским государством, - сказал Жумадилов.

Он отметил, что "Лекхим" не выплатил пеню за задержки с поставками препаратов. В то же время "Медзакупки" надеются, что контракт будет закрыт в июне.

Жумадилов также сообщил, что госпредприятие может вернуться к закупкам вакцины против коронавируса в будущем.

Разговор был такой: сейчас все то, что уже передано на одну из международных организаций, будет выполняться ею, потому что пересмотр формальных и неформальных договоренностей займет время. А будущие закупки (мы понимаем: есть вероятность, что вакцинация — не разовая акция, и, возможно, мы будем проходить через нее ежесезонно) будут переданы нам. По крайней мере министр это будет рассматривать, - сказал руководитель компании.

По его словам, в случае, если в будущем поставщики вакцин от коронавируса сохранят условия относительно конфиденциальности цены контрактов, может потребоваться внесение изменений в законодательство.

Это будет касаться именно договоров на закупку вакцины против COVID-19. Чтобы мы могли их укладывать и размещать, например, весь договор, кроме пунктов, в которых есть требования конфиденциальности от контрагента. Обычно это цена за единицу и сумма договора. Но во всех остальных аспектах договор будет публичным. Это лучше, чем ничего, - сказал Жумадилов.

В то же время он не располагает информацией, как "Лекхим" будет распоряжаться теми законтрактованными вакцинами, которые компания закупала за свой счет сверх государственного контракта.

Как сообщалось, еще в середине апреля "Медзакупки" хотели оштрафовать недобросовестного поставщика китайской COVID-вакцины. С "Лекхима" могут взыскать более 38 млн гривен за несвоевременную поставку вакцины Sinovac.

ГП Медзакупки вакцина поставщики суд иск

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