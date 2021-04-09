Стерненко отпустили из-под стражи

Его перевели под круглосуточный домашний арест

Его перевели под круглосуточный домашний арест

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Телеграмм-канал Стерненко.

Только что Одесский апелляционный суд удовлетворил его ходатайство об избрании меры пресечения, не связанной с пребыванием в СИЗО. Его готовы были взять на поруки 27 нардепов, 4 из которых были в зале заседаний. Суд пошел навстречу Стерненко, отправив его под круглосуточный домашний арест.

Как сообщалось, 30 марта дело Стерненко передали на рассмотрение Одесского апелляционного суда. Уже определен состав коллегии судей.

Напомним, 23 февраля в Одессе суд отправил активиста Стерненко в тюрьму на 7 лет. Его признали виновным в том, что он похитил человека.