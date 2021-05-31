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31 мая 2021, 18:10 10

Стерненко в Верховном суде будет обжаловать приговор

31 мая 2021, 18:10 10
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Фото: Википедия
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Активист Сергей Стерненко намерен обжаловать в Верховном суде приговор Апелляционного суда Одессы в виде одного года условно

Об этом он написал в Twitter, передает RegioNews.

"Мы будем обжаловать сегодняшний приговор в Верховном суде", - сообщил Стерненко.

Он предположил, что прокуроры Офиса генпрокурора также подадут жалобу на решение Апелляционного суда, и будут настаивать на 7,3 года заключения с конфискацией.

Напомним, 31 мая Одесский апелляционный суд присудил активисту Сергею Стерненку три года лишения свободы с заменой на один год условно. Во время заседания суд снял обвинения с активиста по статье о разбойном нападении на депутата Лиманской поселкового совета Сергея Щербича в апреле 2015 года и назначил условное наказание по статье о незаконном обращении с оружием.

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