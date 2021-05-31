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31 мая 2021, 18:42 9

Прокуратура обжалует в суде региональный статус русского языка в Николаеве

31 мая 2021, 18:42 9
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Фото: из открытых источников
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Николаевская областная прокуратура подала иск в окружной административный суд с просьбой отменить региональный статус русского языка в городе Николаеве

Об этом в Facebook сообщил языковой омбудсмен Тарас Креминь, передает RegioNews.

Прокуратура просит признать недействительным решение Николаевского городского совета от 21 августа 2012 года №19/4. Накануне городской совет на заседании отказался отменить региональный статус русского языка.

Поскольку решение совета от 21.08.2012 №19/4 пока действует, областной прокуратурой, с целью признания его противоправным и недействительным, в Николаевский окружной административный суд направлено соответствующее исковое заявление", - процитировал Кремень письмо прокуратуры.

Он добавил, что депутаты городского совета Николаева "неоднократно игнорировали вопрос отмены этого решения".

Известно, что кроме Николаева региональный статус русского языка в Украине действует на территории Днепропетровского и Луганского областных советов, Белгородского городского и районного советов Одесской области, Волокивского, Тарасовецкого, Прутского, Великобудского и Острицкого сельских советов Закарпатской области.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Николаева призвали лишить русский язык статуса регионального.

20 мая в Николаеве депутаты не смогли лишить русский язык статуса регионального.

В Харькове региональный статус русского языка отменили через суд.

суд Николаев Омбудсмен Тарас Кремень русский язык

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