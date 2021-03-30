Дело Стерненка передали на рассмотрение Одесского апелляционного суда

Уже определен состав коллегии судей

Уже определен состав коллегии судей

Фото: из открытых источников

Уголовное дело по обвинению одесского активиста Сергея Стерненка и Руслана Демчука в похищении Сергея Щербича, которое уже было рассмотрено в суде первой инстанции, передали на рассмотрение Одесского апелляционного суда.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского апелляционного суда, передает RegioNews.

В Одесский апелляционный суд поступило уголовное дело по обвинению Сергея Стерненка в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса Украины, и Руслана Демчука - в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса Украины, с апелляционными жалобами обвиняемого Сергея Стерненка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уже определен состав коллегии судей Одесского апелляционного суда: председательствующий судья Альбина Кадегроб, судьи: Руслан Котелевский и Вадим Прибилов.

Напомним, 13 августа активист Сергей Стерненко получил в СБУ обвинительный акт по делу об убийстве Ивана Кузнецова в мае 2018 года.

23 февраля в Одессе суд отправил активиста Стерненко в тюрьму на 7 лет. Его признали виновным в том, что он похитил человека.