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30 марта 2021, 14:51 126

Дело Стерненка передали на рассмотрение Одесского апелляционного суда

30 марта 2021, 14:51 126
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Уже определен состав коллегии судей
Уже определен состав коллегии судей
Фото: из открытых источников
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Уголовное дело по обвинению одесского активиста Сергея Стерненка и Руслана Демчука в похищении Сергея Щербича, которое уже было рассмотрено в суде первой инстанции, передали на рассмотрение Одесского апелляционного суда.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского апелляционного суда, передает RegioNews.

В Одесский апелляционный суд поступило уголовное дело по обвинению Сергея Стерненка в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса Украины, и Руслана Демчука - в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса Украины, с апелляционными жалобами обвиняемого Сергея Стерненка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уже определен состав коллегии судей Одесского апелляционного суда: председательствующий судья Альбина Кадегроб, судьи: Руслан Котелевский и Вадим Прибилов.

Напомним, 13 августа активист Сергей Стерненко получил в СБУ обвинительный акт по делу об убийстве Ивана Кузнецова в мае 2018 года.

23 февраля в Одессе суд отправил активиста Стерненко в тюрьму на 7 лет. Его признали виновным в том, что он похитил человека.

суд Одесса преступление прокурор Сергей Стерненко

 
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