Убийство Кирилла Тлявова: Генпрокурор вновь заявила о скором финале судебного разбирательства

Во вторую годовщину убийства 5-летнего Кирилла Тлявова генеральный прокурор Ирина Венедиктова напомнила, что следующие судебные заседания по делу назначены на 2, 7 и 8 июня 2021 года. Также по ее словам, вскоре стороны начнут готовиться к финальной стадии процесса

Об этом Венедиктова написала на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

По словам Венедиктовой, следующие судебные заседания назначены на 2, 7 и 8 июня 2021 года. Запланированы допросы судебных экспертов и решение вопроса о продлении срока действия меры пресечения в отношении обвиняемых.

Один из экс-полицейских до сих пор находится под стражей без определения размера залога. Двух еще в прошлом году, после внесения залога из-под стражи освободили. Несовершеннолетний находится под присмотром матери, мера пресечения для него - личное обязательство.

Остается допрос обвиняемых и стороны начнут готовиться к финальной стадии процесса - судебным прениям, - написала Венедиктова.

Венедиктова напомнила, что 31 мая 2019 года трагически закончились развлечения полицейских с оружием - пуля вместо металлической жестянки попала в голову 5-летнему Кириллу Тлявову. Через несколько дней малыш скончался в больнице.

Судебное разбирательство по обвинению трех бывших полицейских и несовершеннолетнего сына одного из них в совершении хулиганства и убийства по неосторожности до сих пор продолжается.

Сейчас состоялось 30 судебных заседаний.

Как сообщалось, 18 ноября 2020 года Генпрокурор надеялась на вынос "уже в этом году" приговора по делу убийства 5-летнего Кирилла Тлявова. Дело было уже год в суде.

Ранее, в июне 2020-го в деле об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова появились новые детали. Ранее двух подозреваемых суд отпустил из-под стражи.

О трагедии, которая случилась в 2019-м с 5-летним мальчиком в Переяславе-Хмельницком, читайте: Истории, которые шокировали Украину на той неделе.