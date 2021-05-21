В Киеве провели обыск в еще одном предприятии городского совета

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Сегодня, 21 мая, правоохранители провели обыск в помещении коммунального предприятия городского совета "Киевстройреконструкция"

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, передает RegioNews.

Там утверждают, что обыск провели по решению Печерского районного суда города Киева от 17 мая.

Следственные действия проводились с целью отыскания и изъятия документов по договорным отношениям на предмет мошенничества, легализации (отмывания) имущества и злоупотребления властью или служебным положением", - говорится в сообщении.

В КГГА утверждают, что во время предыдущих проверок предприятия нарушений не обнаружили, однако они стали основанием для указанного уголовного дела.

Напомним, на днях правоохранители провели обыски в Департаменте градостроительства и архитектуры КГГА.

Также было проведено обыски в Департаменте соцполитики КГГА - тогда вручили подозрения семерым чиновникам. Кличко такие действия назвал давлением на столичные власти.

Кроме того, в столице провели обыски в "Киевгорсвете”. Правоохранители расследовали финансовые махинации на сумму 12 млн грн, средства выделялись на освещение Киева.

Среди этого, прокуратура объявила подозрение двум чиновникам и подрядчику "Спецжилфонда”. Правоохранители расследовали завладение средствами бюджета Киева на сумму 10,5 млн гривен.

Как сообщалось, в ГФС отчитались об обысках коммунальных предприятий Киева: сколько провели в целом. Должностных лиц предприятий подозревают в уклонении от уплаты налогов и злоупотреблении полномочиями.