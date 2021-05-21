16:56  21 мая
Минздрав направит в регионы еще 500 тысяч доз вакцины CoronaVac
16:02  21 мая
Назначен временный и. о. председателя "Укравтодора"
17:40  21 мая
На Донбассе боевики стреляли из запрещенных минометов, зафиксировано 5 обстрелов
UA | RU
UA | RU
21 мая 2021, 18:00 440

В Киеве провели обыск в еще одном предприятии городского совета

21 мая 2021, 18:00 440
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Сегодня, 21 мая, правоохранители провели обыск в помещении коммунального предприятия городского совета "Киевстройреконструкция"

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, передает RegioNews.

Там утверждают, что обыск провели по решению Печерского районного суда города Киева от 17 мая.

Следственные действия проводились с целью отыскания и изъятия документов по договорным отношениям на предмет мошенничества, легализации (отмывания) имущества и злоупотребления властью или служебным положением", - говорится в сообщении.

В КГГА утверждают, что во время предыдущих проверок предприятия нарушений не обнаружили, однако они стали основанием для указанного уголовного дела.

Напомним, на днях правоохранители провели обыски в Департаменте градостроительства и архитектуры КГГА.

Также было проведено обыски в Департаменте соцполитики КГГА - тогда вручили подозрения семерым чиновникам. Кличко такие действия назвал давлением на столичные власти.

Кроме того, в столице провели обыски в "Киевгорсвете”. Правоохранители расследовали финансовые махинации на сумму 12 млн грн, средства выделялись на освещение Киева.

Среди этого, прокуратура объявила подозрение двум чиновникам и подрядчику "Спецжилфонда”. Правоохранители расследовали завладение средствами бюджета Киева на сумму 10,5 млн гривен.

Как сообщалось, в ГФС отчитались об обысках коммунальных предприятий Киева: сколько провели в целом. Должностных лиц предприятий подозревают в уклонении от уплаты налогов и злоупотреблении полномочиями.

обыски Киев уголовное дело КГГА Киевсовет правоохранители

В Киеве на выходные ограничат движение транспорта: перечень улиц
21 мая 2021, 16:30
В Харькове задержали псевдополицейских, которые похищали людей
21 мая 2021, 15:22
Выпускные вечера в Киеве в этом году пройдут без родителей - КГГА
21 мая 2021, 14:05
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
5 млрд грн. за полгода. Как Кирилл Тимошенко превратил Харьковщину в свою "кормушку"
Ритуальный пиар. Почему не стоило ожидать чего-то особенного от сегодняшних слов Зеленского
Все публикации »
Владимир Цыбулько
Светлана Крюкова
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram