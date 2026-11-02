В Киеве псевдоправоохранители ограбили мужчину на 160 тысяч гривен
В Киеве двое мужчин, представившись правоохранителями, ворвались в квартиру 30-летнего киевлянина и завладели его деньгами на сумму около 160 тысяч гривен
Об этом сообщили в полиции Киева, передает RegioNews .
По данным следствия, мужчина находился дома, когда кто-то позвонил в дверь. Поскольку он ожидал электрика, сразу открыл. Однако вместо мастера в квартиру ворвались двое незнакомцев.
Нападавшие свалили хозяина на пол и удерживали его. Они заявили, что якобы правоохранители и должны проверить мужчину на причастность к сотрудничеству с представителями РФ.
После этого злоумышленники заставили киевлянина перевести все сбережения с его криптогаманца на подконтрольный им счет, а также отдать наличные в доме. В общей сложности они завладели средствами на около 160 тысяч гривен.
По подозрению в совершении преступления полицейские задержали двух жителей Житомирской области 42 и 43 года. По информации правоохранителей, мужчины специально приехали в столицу, чтобы совершить нападение.
Напомним, 19 октября на Полтавщине мужчина открыл огонь после избиения человека . Злоумышленник был задержан.