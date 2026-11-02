Отключение света 3 ноября: в Укрэнерго назвали графики

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В Украине 3 ноября будут действовать графики отключения электроэнергии. Причина – последствия российских атак

Об этом сообщает Укрэнерго, передает RegioNews.

Во вторник, 3 ноября, в части регионов будут действовать следующие ограничения потребления электроэнергии:

• 00:00 – 23:59 – графики ограничения мощности для промышленности;



• 00:00 – 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объем от 0,5 до 4 очередей).

"В результате российских обстрелов ситуация в энергосистеме может изменяться. Следите за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе", - говорят энергетики.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что только за одну ночь российские атаки повредили более 10 объектов энергетической инфраструктуры. По меньшей мере, 550 тысяч семей остались без света.