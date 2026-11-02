В Киеве мужчину приговорили к пожизненному за изнасилование и сексуальное насилие над 11-летним мальчиком

Фото: Офис Генерального прокурора

В Киеве 35-летний мужчина приговорен к пожизненному лишению свободы за развращение, изнасилование и сексуальное насилие над 11-летним мальчиком, а также хранение детской порнографии

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре, передает RegioNews .

По материалам дела, летом 2021 года мужчина познакомился с мальчиком через интернет-приложение для общения о компьютерных играх и программировании. Сначала школьник считал, что переписывается со сверстником или несколько старшим подростком.

Впоследствии мужчина вошел в доверие к ребенку и пригласил его к себе домой якобы для совместного досуга. Там он совершал в отношении мальчика сексуальное насилие, убеждая его скрывать их общение от родителей.

О преступлениях стало известно после того, как родители прочитали переписку сына и обратились в милицию. В ходе обыска на электронных устройствах мужчины также обнаружили значительное количество материалов детской порнографии.

В суде обвиняемый вины не признал. В то же время, потерпевший решил лично свидетельствовать о преступлениях, совершенных в отношении него.

Прокуроры Киевской городской и Соломенской окружной прокуратур доказали вину мужчины в суде. Его приговорили к пожизненному лишению свободы по ч. 6 ст. 152, ч. 6 ст. 153, ч. 2 ст. 156 и ч. 1 ст. 301-1 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее Верховный Суд оставил без изменений приговор жителю Львова за изнасилование 11-летнего мальчика . Злоумышленник получил 13 лет лишения свободы.