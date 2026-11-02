В Прикарпатье мужчину взяли под стражу за осквернение 15 могил военных

Фото: полиция Ивано-Франковской области

Полиция задержала 38-летнего жителя Ивано-Франковска, подозреваемого в надругательстве над могилами украинских защитников на Аллее Славы в селе Чукаловка. Суд взял мужчину под стражу с возможностью внесения залога в размере 200 тысяч гривен

Об этом сообщили в полиции Ивано-Франковской области, передает RegioNews .

По данным правоохранителей, личность подозреваемого удалось установить по записям камер видеонаблюдения. Оперативники определили его приметы и составили ориентировку. После этого мужчину разыскали и задержали на одной из улиц Чукаловки.

Сообщение о надругательстве над захоронениями поступило в полицию 31 октября. На местах захоронений были сняты флаги, разбросаны цветы и свечи, а также опрокинуты скамейки. По предварительным данным, повреждения получили около 15 могил украинских защитников.

Следователи сообщили 38-летнему мужчине о подозрении по ч. 3 ст. 297 Уголовного кодекса Украины — осквернение над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего.

Досудебное расследование продолжается при процессуальном руководстве Окружной прокуратуры Ивано-Франковска.

Напомним, ранее в Виннице вандалы ограбили могилу Назария Гринцевича, самого младшего защитника "Азовстали", известного по позывному "Гринку". Его мать сообщила о том, что из могилы исчезли деревянная булава и три свечи.