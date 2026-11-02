"В подвале 25–30 человек": что известно об инциденте в доме Киевской области

Фото иллюстративное

В Петропавловской Борщаговке в Киевской области возле частного дома, где находятся военнослужащие одного из подразделений Национальной гвардии Украины, собрались местные жители

Об этом сообщают в соцсетях, передает RegioNews .

Люди требовали открыть ворота, а в соцсетях распространяли сообщения о якобы незаконном содержании людей в подвале и гибели одного из граждан. Полиция опровергла информацию о погибшем и заявила, что сообщения о незаконном содержании людей не соответствуют действительности.

По данным правоохранителей, вызов поступил от работников частной скорой помощи. Они заявили, что им мешают добраться до человека.

"В полицию Киевщины поступил вызов от работников частной скорой помощи о препятствовании им в доступе к гражданину. Прибыв на место, полицейские установили, что событие происходит вблизи частного дома, где находятся военнослужащие одного из подразделений Национальной гвардии Украины. Также вблизи места происшествия собрались местные жители", — сообщили правоохранители.

После появления информации об инциденте в соцсетях начали утверждать, что в доме якобы содержатся около 40 человек в подвале. На видео с места происшествия видна толпа у ворот: люди требуют открыть их, бьют по ним ногами и выкрикивают обвинения в пытках людей внутри. Также распространялись сообщения о якобы погибшем в результате столкновений.

Впоследствии, по информации ТСН.ua , в здание пустили врача и представителя полиции.

В полиции Киевщины заявили, что сообщения о незаконном содержании людей и смерти гражданина не соответствуют действительности. На место прибыло руководство областного управления Нацполиции и командование Национальной гвардии. Они выясняют происшествия.

В пресс-службе Нацгвардии также сообщили , что в настоящее время информации о погибших или травмированных нет. По предварительным данным, в здании находятся военнослужащие Нацгвардии.

В то же время в 18:23 ТСН.ua сообщило, что медикиня вышла из здания. По ее словам, четырех тяжелобольных людей забирают в больницу.

"В подвале там примерно 25-30 человек", - заявила медикиня после посещения дома.

Она также отметила, что находящиеся внутри люди не знают, в каком статусе они там находятся.

Позже телеграмм-каналы сообщили, что из здания в Петропавловке начали выводить людей, которых там содержали. У одного из мужчин, по данным очевидцев, сломан позвоночник.

На место событий прибыл командующий Нацгвардией Пивненко.



Он заявил, что четырех военных госпитализировали, а остальные мужчины в здании — военнослужащие НГУ.



Очевидцы требуют уволить всех, кого содержат в доме.

Напомним, что в Софиевской Борщаговке Бучанского района Киевской области произошел пожар в пансионате. В результате возгорания погиб один человек, еще пятеро пострадали и были госпитализированы.