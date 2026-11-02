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02 ноября 2026, 20:17

Российский агент корректировал удары по Никополю и готовил теракт: его приговорили к 15 годам

02 ноября 2026, 20:17
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Фото: СБУ
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Российский агент, который передавал ФСБ координаты украинских военных позиций в Никополе на Днепропетровщине, был приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества

Об этом сообщила Служба безопасности Украины, передает RegioNews .

Как установило расследование, мужчину завербовали через сайт знакомств. На него вышла женщина, которая представилась жительницей временно оккупированной Каховки и предложила познакомиться поближе. После непродолжительного общения она передала его на связь с организатором вербовки куратором российской спецслужбы.

По заданию ФСБ агент собирал информацию о запасных командных пунктах, логистических составах и боевых позициях украинских военных на побережье Днепра. Для этого он обходил территорию общества, обходя блокпосты, и скрыто фотографировал и снимал на видео местоположение украинских защитников.

В СБУ отметили, что после наведения российских ударов мужчине предстояло подготовить теракт на территории региона. Для этого российская сторона планировала передать ему самодельное взрывное устройство с помощью FPV-дрона.

Контрразведчики СБУ заблаговременно разоблачили агента, задокументировали его деятельность и задержали в ноябре 2025 года по месту жительства в одном из районных центров. Во время обысков у него изъяли смартфон с фотографиями и видеозаписями украинских военных объектов, а также координатами на Google Maps.

Суд признал мужчину виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Ему назначили 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, что в Киеве суд вынес приговор трем мужчинам, которые за деньги поджигали объекты железнодорожной инфраструктуры и автомобиль военнослужащего. Каждый из них получил 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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