16:56  21 мая
Минздрав направит в регионы еще 500 тысяч доз вакцины CoronaVac
16:02  21 мая
Назначен временный и. о. председателя "Укравтодора"
14:42  21 мая
На Донбассе боевики усиливают военную подготовку - разведка
UA | RU
UA | RU
21 мая 2021, 15:22 336

В Харькове задержали псевдополицейских, которые похищали людей

21 мая 2021, 15:22 336
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Харькове внутренняя безопасность полиции разоблачила группу псевдополицейских, которая требовала средства с граждан за непривлечение их к ответственности. Тех, кто отказывался платить деньги лишали свободы

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Установлено, что в поле зрения псевдополицейских попадали наркодельцы и лица, употребляющие запрещенные вещества.

Представляясь правоохранителями, требовали средства с граждан за непривлечение их к ответственности. Лиц, которые отказывались платить деньги, лишали свободы, отбирали их имущество или их родственников", - говорится в сообщении.

Правоохранители провели санкционированные обыски по местам проживания организатора и участников преступной группировки.

Кроме того, по согласованию Харьковской областной прокуратуры всем фигурантам сообщено о подозрении сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, на Днепропетровщине будут судить преступников, которые держали людей в трудовом рабстве.

воровство полиция уголовное дело Харьков деньги

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
5 млрд грн. за полгода. Как Кирилл Тимошенко превратил Харьковщину в свою "кормушку"
Ритуальный пиар. Почему не стоило ожидать чего-то особенного от сегодняшних слов Зеленского
Все публикации »
Владимир Цыбулько
Светлана Крюкова
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram