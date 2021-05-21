В Харькове задержали псевдополицейских, которые похищали людей

Фото: Нацполиция

В Харькове внутренняя безопасность полиции разоблачила группу псевдополицейских, которая требовала средства с граждан за непривлечение их к ответственности. Тех, кто отказывался платить деньги лишали свободы

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Установлено, что в поле зрения псевдополицейских попадали наркодельцы и лица, употребляющие запрещенные вещества.

Представляясь правоохранителями, требовали средства с граждан за непривлечение их к ответственности. Лиц, которые отказывались платить деньги, лишали свободы, отбирали их имущество или их родственников", - говорится в сообщении.

Правоохранители провели санкционированные обыски по местам проживания организатора и участников преступной группировки.

Кроме того, по согласованию Харьковской областной прокуратуры всем фигурантам сообщено о подозрении сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, на Днепропетровщине будут судить преступников, которые держали людей в трудовом рабстве.