Атака на Сумщину: погиб человек, загорелся дом
2 ноября кафиры ударили по Сумской области. В результате атаки загорелся жилой дом
Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.
В результате попадания загорелся частный дом. Спасатели деблокировали тело человека, который, к сожалению, не выжил.
Предварительно, в результате атаки повреждены пять частных домов, две хозяйственные постройки. Спасатели потушили пламя.
Напомним, ранее российский беспилотник атаковал Решетиловское общество Полтавской области. В результате падения обломков БпЛА пострадал ребенок 2012 года рождения.
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