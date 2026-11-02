Эксполицейскую, ставшую "уполномоченной по правам человека ЛНР", приговорили к 8 годам

Бывшую следственную полицию, которая после оккупации части Луганщины заняла должность так называемой "уполномоченной по правам человека ЛНР", заочно приговорили к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает RegioNews .

Женщину признали виновной в действиях, направленных на насильственное изменение и свержение конституционного строя, захват государственной власти, а также изменение границ территории и государственной границы Украины по предварительному сговору группой лиц. Ее действия квалифицировали по ч. 1 ст. 109 и ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса.

По данным прокуратуры, до оккупации части Луганской области женщина работала следователем полиции. В 2021 году она добровольно согласилась занять должность так называемой "уполномоченной по правам человека ЛНР" и выполняла функции органа оккупационной администрации.

"Женщина принимала участие в совместных мероприятиях с представителями РФ, выполняла указания участников так называемой ЛНР, направленные на функционирование системы органов оккупационной власти", — отметили в прокуратуре.

Судебное разбирательство проходило по процедуре in absentia — без присутствия обвиняемой. По его результатам женщину приговорили к восьми годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ей имущества.

Напомним, что восемь лет тюрьмы получил коллаборант, который во время оккупации Херсона работал "младшим инспектором" в незаконно созданной российскими военными тюрьме.