В Калуше Mercedes сбил женщину на пешеходном переходе

Фото: полиция Ивано-Франковской области

В Калуше в Ивано-Франковской области 59-летний водитель автомобиля Mercedes наехал на 58-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую доставили в больницу

Об этом сообщили в полиции Ивано-Франковской области, передает RegioNews .

Дорожно-транспортное происшествие произошло 2 ноября на улице Леси Украинки. Сообщение об аварии поступило в полицию в 15:10. На место выехали патрульные и следственно-оперативная группа Калушского районного отдела полиции.

По предварительным данным правоохранителей, 59-летний местный житель за рулем Mercedes не был достаточно внимательным, не выбрал безопасную скорость движения и сбил 58-летнюю калушанку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Женщину госпитализировали. Водителя проверили на состояние алкогольного опьянения - он был трезв.

Полицейские устанавливают все происшествия ДТП.

Напомним, в Киеве нетрезвый водитель сбил 15-летнего парня на электросамокате. Водитель Renault двигался по проезжей части и при повороте налево к придомовой территории столкнулся с электросамокатом.