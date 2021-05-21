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21 мая 2021, 14:05 8

Выпускные вечера в Киеве в этом году пройдут без родителей - КГГА

21 мая 2021, 14:05 8
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Фото: из открытых источников
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Департамент образования Киевской городской госадминистрации обнародовал рекомендации проведения последних звонков и выпускных вечеров в Киеве в условиях карантина

Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

По его словам, празднования должны проводиться с соблюдением карантинных правил, таких, как соблюдение дистанции, ношение масок, проведение мероприятий не в помещениях. Также будет ограничен доступ родителей выпускников.

Департамент образования разработал рекомендации для учебных заведений по проведению последних звонков и выпускных вечеров. Они будут происходить, но при четких условиях соблюдения всех карантинных правил... Мы делаем это, чтобы предупредить распространение болезни", - заявил Кличко.

Напомним, в Одесской области запретили проведение праздничных выпускных "для широкой общественности".

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