В Киеве на выходные ограничат движение транспорта: перечень улиц

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В Киеве 22 и 23 мая ограничат движение транспорта рядом центральных улиц в связи с проведением триатлона "Кубок Киева 2021"

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, передает RegioNews.

В рамках мероприятия профессиональные спортсмены смогут посоревноваться и пройти квалификацию на международные соревнования.

С 18:00 21 мая по 22:00 23 мая будет перекрыто движение автотранспорта на Контрактовой площади.

С 5:00 22 мая до 22:00 23 мая также будет перекрыта Почтовая площадь (Причал 6-10).

График перекрывания улиц 22 мая

ул. Андреевская (от ул. Петра Сагайдачного до ул. Братской) - с 14:30 до 17:30;

ул. Братская (от ул. Андреевской до ул. Борисоглебской) - с 14:30 до 17:30;

ул. Борисоглебская (от ул. Волошской до ул. Братской) - с 14:30 до 17:30;

ул. Волошская (от ул. Григория Сковороды до ул. Борисоглебской) - с 14:30 до 17:30;

ул. Григория Сковороды (от пл. Контрактовой до ул. Волошской) - с 14:30 до 17:30;

ул. Петра Сагайдачного - с 14:30 до 17:30.



График перекрывания улиц 23 мая

ул. Петра Сагайдачного - с 07:00 до 12:30;

Боричев спуск - с 07:00 до 12:30;

ул. Набережно-Крещатицкая (в направлении Гаванского моста) - с 07:00 до 12:30;

Гаванский мост (в направлении Северного моста) - с 07:00 до 12:30

ул. Набережно-Рыбальская (в направлении Северного моста до ул. Электриков) - с 07:00 до 12:30;

Набережное шоссе (в направлении Гаванского моста) - с 07:00 до 12:30;

Владимирский спуск (в направлении Почтовой площади) - с 07:00 до 12:30;

поворот с моста Метро на Набережное шоссе - с 07:00 до 12:30.

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