В Киеве на выходные ограничат движение транспорта: перечень улиц
В Киеве 22 и 23 мая ограничат движение транспорта рядом центральных улиц в связи с проведением триатлона "Кубок Киева 2021"
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, передает RegioNews.
В рамках мероприятия профессиональные спортсмены смогут посоревноваться и пройти квалификацию на международные соревнования.
С 18:00 21 мая по 22:00 23 мая будет перекрыто движение автотранспорта на Контрактовой площади.
С 5:00 22 мая до 22:00 23 мая также будет перекрыта Почтовая площадь (Причал 6-10).
График перекрывания улиц 22 мая
- ул. Андреевская (от ул. Петра Сагайдачного до ул. Братской) - с 14:30 до 17:30;
- ул. Братская (от ул. Андреевской до ул. Борисоглебской) - с 14:30 до 17:30;
- ул. Борисоглебская (от ул. Волошской до ул. Братской) - с 14:30 до 17:30;
- ул. Волошская (от ул. Григория Сковороды до ул. Борисоглебской) - с 14:30 до 17:30;
- ул. Григория Сковороды (от пл. Контрактовой до ул. Волошской) - с 14:30 до 17:30;
- ул. Петра Сагайдачного - с 14:30 до 17:30.
График перекрывания улиц 23 мая
- ул. Петра Сагайдачного - с 07:00 до 12:30;
- Боричев спуск - с 07:00 до 12:30;
- ул. Набережно-Крещатицкая (в направлении Гаванского моста) - с 07:00 до 12:30;
- Гаванский мост (в направлении Северного моста) - с 07:00 до 12:30
- ул. Набережно-Рыбальская (в направлении Северного моста до ул. Электриков) - с 07:00 до 12:30;
- Набережное шоссе (в направлении Гаванского моста) - с 07:00 до 12:30;
- Владимирский спуск (в направлении Почтовой площади) - с 07:00 до 12:30;
- поворот с моста Метро на Набережное шоссе - с 07:00 до 12:30.
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