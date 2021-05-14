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14 мая 2021, 15:50 255

В ГФС отчитались об обысках в коммунальных предприятиях Киева: сколько провели в целом

14 мая 2021, 15:50 255
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Должностных лиц предприятий подозревают в уклонении от уплаты налогов и злоупотреблении полномочиями
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Сотрудники ГУ ГФС в г. Киеве по процессуальному руководству Киевской городской прокуратуры за последние дни провели 31 обыск коммунальных предприятий столицы и их подрядных компаний

Как пишет RegioNews, об этом сообщил председатель Государственной фискальной службы Украины Вадим Мельник.

По его словам, обыски были проведены в рамках расследования уголовных производств по уклонению от уплаты налогов и злоупотребления полномочиями.

"Общая сумма уклонений, доказательства в отношении которых получила ГФС благодаря удалению первичной финансово-хозяйственной документации, превышает 100 млн гривен, что эквивалентно стоимости 150 тыс. доз вакцин от коронавируса, в которых остро нуждается система здравоохранения и украинское общество в целом", - сообщил Мельник.

Он добавил, что по результатам проведенных процессуальных мероприятий было вручено 11 сообщений о подозрении.

"Действиям лиц, причастных к присвоению коррупционной ренты в столице, будет предоставлена соответствующая правовая квалификация", - заявил глава ГФС.

Напомним, на днях правоохранители провели обыски в Департаменте градостроительства и архитектуры КГГА.

Также были проведены обыски в Департаменте соцполитики КГГА - тогда вручили подозрения семерым чиновникам. Кличко такие действия назвал давлением на столичную власть.

Кроме того, в столице провели обыски в "Киевгорсвете”. Правоохранители расследовали финансовые махинации на сумму 12 млн грн, средства выделялись на освещение Киева.

Среди этого, прокуратура объявила подозрение двум чиновникам и подрядчику "Спецжилофонда”. Правоохранители расследовали завладение средствами бюджета Киева на сумму 10,5 млн гривен.

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