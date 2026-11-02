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02 ноября 2026, 21:16

Россияне атаковали Камышеваху девятью ФАБ-3000: 18 погибших, 27 человек пропали без вести

02 ноября 2026, 21:16
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Российские войска 2 ноября нанесли удары управляемыми авиабомбами по поселку Камышеваха Запорожской области. Враг атаковал центр населенного пункта по меньшей мере девятью авиабомбами ФАБ-3000. В результате обстрела погибли 18 человек, еще пятеро получили ранения. 27 человек считаются пропавшими без вести

Об этом сообщил Михаил Семикин, передает RegioNews .

Среди погибших — работник полиции и двое спасателей Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Сегодня Камышеваха переживает страшную трагедию. Враг нанес прицельных ударов по центру поселка по меньшей мере девятью управляемыми авиабомбами ФАБ-3000", — сообщил Михаил Семикин.

По его словам, на месте продолжаются поисково-спасательные работы. Спасатели ищут людей, которые могут находиться под завалами.

"По каждой цифре — человеческие судьбы. Оборванные жизни, горе семей и мучительное ожидание известия о самых дорогих. На месте продолжаются поисково-спасательные работы. Борьба за каждую жизнь продолжается", — отметил Семикин.

В Офисе Генерального прокурора сообщили , что в результате авиаударов повреждены помещения учебного заведения, хозяйственное здание и транспортные средства. По факту военного преступления, повлекшего гибель людей, начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что за прошедшие сутки в результате вражеских атак по Запорожью и Запорожскому району ранения получили четыре человека. В общей сложности российские войска нанесли 939 ударов по 52 населенным пунктам области.

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