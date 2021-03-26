Дмитрий Нескоромный заявил о своём участии в расследовании Bellingcat по "делу Вагнера"

Он обещает, что "будет интересно, а кое для кого даже поучительно"

Он обещает, что "будет интересно, а кое для кого даже поучительно"

Фото: bellingcat.com

Бывший первый зам главы СБУ Дмитрий Нескоромный сообщил, что его привлекли к расследованию Bellingcat.

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