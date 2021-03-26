Дмитрий Нескоромный заявил о своём участии в расследовании Bellingcat по "делу Вагнера"
Бывший первый зам главы СБУ Дмитрий Нескоромный сообщил, что его привлекли к расследованию Bellingcat.
Об этом Нескоромный сообщил в своём Telegram-канале, передаёт RegioNews.
Хорошие новости для Бакланова и его друзей – меня привлекли к расследованию Bellingcat. Благодарен Христо Грозеву за возможность поделиться с широкой общественностью той информацией, которой я владею по "делу Вагнера". Обещаю, будет интересно, а кое для кого даже поучительно, - написал Дмитрий Нескоромный.
Он добавил, что "внутри страны сейчас выстроена коррупционная омерта, когда все повязаны схемами и договорняками".
Никто не решается сказать правду, а очень часто никто не решается даже спросить правду. Поэтому хорошо, что нашими делами заинтересовались в Bellingcat. Нужно немножко почистить это болото. Пацаны, пакуйте чемоданы, - написал экс-силовик.
сообщалось ранее, бывший первый заместитель главы СБУ Дмитрий Нескоромный рассказал, из-за кого произошла утечка информации относительно операции "Вагнер", которую проводили украинские спецслужбы.
15 марта стало известно, что "Вагнергейт" откладывается: Bellingcat сообщил, что сегодня не опубликует нашумевшее расследование. Ранее публикацию фильма анонсировал Дмитрий Гордон.
Напомним, ранее сообщалось, что журналист Бутусов в августе заявил, что Ермак сорвал операцию СБУ по задержанию "вагнеровцев” в сентябре суд обязал СБУ расследовать возможную госизмену Ермака в "деле вагнеровцев".
ГБР расследовала несколько дел по срыву спецоперации по задержанию "вагнеровцев" - их открыли после появления информации в СМИ, а СБУ открыла дело по факту срыва "вагнеровской” спецоперации.
Исполняющий обязанности руководителя Государственного бюро расследований Алексей Сухачев сообщил, что в рамках расследования срыва спецоперации по задержанию членов ВПК "Вагнер" было допрошено руководителя Офиса президента Андрея Ермака.