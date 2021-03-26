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26 марта 2021, 17:11 12

Дмитрий Нескоромный заявил о своём участии в расследовании Bellingcat по "делу Вагнера"

26 марта 2021, 17:11 12
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Он обещает, что "будет интересно, а кое для кого даже поучительно"
Он обещает, что "будет интересно, а кое для кого даже поучительно"
Фото: bellingcat.com
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Бывший первый зам главы СБУ Дмитрий Нескоромный сообщил, что его привлекли к расследованию  Bellingcat.

Об этом Нескоромный сообщил в своём Telegram-канале, передаёт RegioNews.

Хорошие новости для Бакланова и его друзей – меня привлекли к расследованию Bellingcat. Благодарен Христо Грозеву за возможность поделиться с широкой общественностью той информацией, которой я владею по "делу Вагнера". Обещаю, будет интересно, а кое для кого даже поучительно, - написал Дмитрий Нескоромный.

Он добавил, что "внутри страны сейчас выстроена коррупционная омерта, когда все повязаны схемами и договорняками".

Никто не решается сказать правду, а очень часто никто не решается даже спросить правду. Поэтому хорошо, что нашими делами заинтересовались в Bellingcat. Нужно немножко почистить это болото. Пацаны, пакуйте чемоданы, - написал экс-силовик.

сообщалось ранее, бывший первый заместитель главы СБУ Дмитрий Нескоромный рассказал, из-за кого произошла утечка информации относительно операции "Вагнер", которую проводили украинские спецслужбы.

15 марта стало известно, что "Вагнергейт" откладывается: Bellingcat сообщил, что сегодня не опубликует нашумевшее расследование. Ранее публикацию фильма анонсировал Дмитрий Гордон.

Напомним, ранее сообщалось, что журналист Бутусов в августе заявил, что Ермак сорвал операцию СБУ по задержанию "вагнеровцев” в сентябре суд обязал СБУ расследовать возможную госизмену Ермака в "деле вагнеровцев".

ГБР расследовала несколько дел по срыву спецоперации по задержанию "вагнеровцев" - их открыли после появления информации в СМИ, а СБУ открыла дело по факту срыва "вагнеровской” спецоперации.

Исполняющий обязанности руководителя Государственного бюро расследований Алексей Сухачев сообщил, что в рамках расследования срыва спецоперации по задержанию членов ВПК "Вагнер" было допрошено руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Дмитрий Нескромный СБУ Операция расследование коррупция

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