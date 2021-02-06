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06 февраля 2021, 11:41 1266

Экс-замглавы СБУ Нескоромный рассказал о деталях срыва операции "Вагнер"

06 февраля 2021, 11:41 1266
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В утечке информации Нескоромный обвиняет бывшего высокопоставленного чиновника Министерства обороны
В утечке информации Нескоромный обвиняет бывшего высокопоставленного чиновника Министерства обороны
Фото: из открытых источников
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Бывший первый заместитель главы СБУ Дмитрий Нескоромный рассказал, из-за кого произошла утечка информации относительно операции "Вагнер", которую проводили украинские спецслужбы.

Как передает RegioNews, об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его информации, в этом был задействован бывший начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба.

Василий Бурба. Будучи главой ГУР МО Украины, прекрасно понимая, что глава Офиса президента Ермак, не имея допуска, не может быть посвящен в детали, рассказал на совещании в ОП подробности сделки с "вагнеровцями". Затем он лично передал сотруднику ФСБ, по фамилии Харитонов информацию об операции "Вагнер", - пишет Нескоромный.

Он также добавил, что это была одна из самых удачных операций ФСБ, проведенных в Украине за последнее время. "Была не просто сорвана наша операция в Минске, но и подорвано доверие общества и личного состава спецслужб к Президенту", - сообщил первый экс-замглавы СБУ.

Напомним, ранее в СБУ сообщили о задержании полковника Альфы, который готовил убийство руководства СБУ. Организатор убийства начальника управления внутренней безопасности СБУ предложил $50 тысяч за совершение преступления.

Позже в сети появился телеграм-канал от имени СБУ-шника, якобы подозреваемого в заказе убийства. Автор канала опровергает информацию о задержании и дальнейшей побег Дмитрия Нескоромного. Автор статьи намекнул также, что он находится в Германии и обещает вскоре обнародовать компромат на Баканова и Ермака.

27 января СБУ обнародовала доказательства причастности Нескоромного к подготовке заказного убийства.

СБУ Офис президента Министерство Операция Дмитрий Нескромный

 
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