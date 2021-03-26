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26 березня 2021, 17:11 4

Дмитро Нескоромний заявив про свою участь у розслідуванні Bellingcat по "справі Вагнера"

26 березня 2021, 17:11 4
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Він обіцяє, що "буде цікаво, а для декого навіть повчально"
Він обіцяє, що "буде цікаво, а для декого навіть повчально"
Фото: bellingcat.com
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Колишній перший заступник голови СБУ Дмитро Нескоромний повідомив, що його залучили до розслідування Bellingcat.

Про це Нескоромний повідомив в своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

Хороші новини для Бакланова і його друзів – мене залучили до розслідування Bellingcat. Вдячний Христо Грозеву за можливість поділитися з широкою громадськістю тією інформацією, якою я володію по "справі Вагнера". Обіцяю, буде цікаво, а для декого навіть повчально, - написав Дмитро Нескоромный.

Він додав, що "всередині країни зараз побудована корупційна омерта, коли всі пов'язані схемами і договорняками".

Ніхто не наважується сказати правду, а дуже часто ніхто не наважується навіть запитати правду. Тому добре, що нашими справами зацікавилися в Bellingcat. Потрібно трошки почистити це болото. Пацани, пакуйте валізи, - написав екс-силовик.

Як повідомлялося раніше, колишній перший заступник голови СБУ Дмитро Нескоромний розповів, через кого стався витік інформації щодо операції "Вагнер", яку проводили українські спецслужби.

15 березня стало відомо, що "Вагнергейт" відкладається: Bellingcat повідомив, що сьогодні не опублікує гучне розслідування. Раніше публікацію фільму анонсував Дмитро Гордон.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що журналіст Бутусов у серпні заявив, що Єрмак зірвав операцію СБУ щодо затримання "вагнерівців" у вересні суд зобов'язав СБУ розслідувати можливу держзраду Єрмака у "справі вагнерівців".

ДБР розслідувала кілька справ по зриву спецоперації по затриманню "вагнеровцев" - їх відкрили після появи інформації у ЗМІ, а СБУ відкрила справу за фактом зриву "вагнерівської" спецоперації.

Виконуючий обов'язки керівника Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов повідомив, що в рамках розслідування зриву спецоперації по затриманню членів ВПК "Вагнер" було допитано керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Дмитро Нескромний СБУ Операція розслідування корупція

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