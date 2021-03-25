13:25  25 марта
Минздрав обновил распределение карантинных зон, Киев и 10 областей - "красные"
13:06  25 марта
Протест на Банковой: суд перенес избрание мер пресечения двум подозреваемым
08:11  25 марта
На Донбассе зафиксировали семь нарушений режима "тишины": били из гранатометов и пулеметов
UA | RU
UA | RU
25 марта 2021, 15:02 388

СБУ разоблачила "сетку" подкупа избирателей на 87 округе Ивано-Франковской области

25 марта 2021, 15:02 388
Читайте також українською мовою
Участников избирательного процесса призвали соблюдать законодательство и обеспечить проведение честных и прозрачных выборов
Участников избирательного процесса призвали соблюдать законодательство и обеспечить проведение честных и прозрачных выборов
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

В Ивано-Франковской области сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Нацполицией проверяют информацию об организации схемы подкупа избирателей в виде так называемой "сетки" в пользу одного из кандидатов.

Об этом сообщает управление СБУ в Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

В ведомстве рассказали, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК Украины (подкуп избирателя).

Если вина фигурантов будет доказана в суде, им грозит лишение свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до пяти лет", - говорится в сообщении.

В СБУ добавили, что предпринимают все необходимые меры для недопущения попыток искажения результатов промежуточных выборов 28 марта и дестабилизации общественного порядка в день их проведения.

В Службе безопасности Украины не исключают, что такая деятельность может быть связана с разведывательно-подрывной деятельностью иностранных спецслужб.

СБУ призывает граждан сообщать о нарушениях избирательного законодательства и факты незаконного вмешательства в избирательный процесс по телефону горячей линии СБУ: 0800501482 или Управления СБУ в Ивано-Франковской области (0342) 52-22-95", - отметили в ведомстве.

Напомним, 17 ноября Рада прекратила полномочия нардепа от "Слуги народа” Андрийовича - его избрали мэром города Надворная Ивано-Франковской области.

На Прикарпатье вместо Андрийовича будут выбирать нового нардепа, ЦИК назначила промежуточные выборы на 28 марта.

Читайте также: Мартовские довыборы в прикарпатском округе №87: что интересного предлагают и декларируют кандидаты.

выборы СБУ уголовное дело подкуп избирателей Ивано-Франковская область

В Украине начал действовать закон о Бюро экономической безопасности
25 марта 2021, 11:50
Саакашвили назвал СБУ главным рассадником коррупции и заступился за Семенченко
25 марта 2021, 11:04
Проводятся обыски в ОО Медведчука "Украинский выбор", - нардеп
25 марта 2021, 10:46
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Ковид-коллапс в Харькове: Что делал бы Кернес и чего не делает Терехов
Одесский ветеран-тихоня. Чего добился Гриневецкий за сто дней у власти
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виталий Бала
Кирилл Сазонов
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram