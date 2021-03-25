СБУ разоблачила "сетку" подкупа избирателей на 87 округе Ивано-Франковской области

Участников избирательного процесса призвали соблюдать законодательство и обеспечить проведение честных и прозрачных выборов

Участников избирательного процесса призвали соблюдать законодательство и обеспечить проведение честных и прозрачных выборов

Фото: СБУ

В Ивано-Франковской области сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Нацполицией проверяют информацию об организации схемы подкупа избирателей в виде так называемой "сетки" в пользу одного из кандидатов.

Об этом сообщает управление СБУ в Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

В ведомстве рассказали, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК Украины (подкуп избирателя).

Если вина фигурантов будет доказана в суде, им грозит лишение свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до пяти лет", - говорится в сообщении.

В СБУ добавили, что предпринимают все необходимые меры для недопущения попыток искажения результатов промежуточных выборов 28 марта и дестабилизации общественного порядка в день их проведения.

В Службе безопасности Украины не исключают, что такая деятельность может быть связана с разведывательно-подрывной деятельностью иностранных спецслужб.

СБУ призывает граждан сообщать о нарушениях избирательного законодательства и факты незаконного вмешательства в избирательный процесс по телефону горячей линии СБУ: 0800501482 или Управления СБУ в Ивано-Франковской области (0342) 52-22-95", - отметили в ведомстве.

Напомним, 17 ноября Рада прекратила полномочия нардепа от "Слуги народа” Андрийовича - его избрали мэром города Надворная Ивано-Франковской области.

На Прикарпатье вместо Андрийовича будут выбирать нового нардепа, ЦИК назначила промежуточные выборы на 28 марта.

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