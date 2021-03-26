СБУ объявила Семену Семенченко подозрение в создании ЧВК

Он фигурирует в этом деле вместе с агентом НАБУ Евгением Шевченко

Он фигурирует в этом деле вместе с агентом НАБУ Евгением Шевченко

Фото: из открытых источников

Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.

Получил в СБУ подозрение в создании незаконного вооруженного формирования для борьбы с ЧВК Вагнер на территории Ирака, Сирии и Ливии. С целью провоцирования международных конфликтов и вербовки добровольцев на территории Украины", - написал Семенченко.

Он добавил, что избрание меры пресечения состоится в пятницу, 26 марта. Заседание начнется в 17:00 в Печерском суде Киева.

Напомним, 24 марта СБУ провела обыск у агента НАБУ Шевченко, его подозревают в создании незаконных вооруженных формирований.

В тот же день в Службе безопасности Украины заявили, что агент НАБУ Евгений Шевченко совместно с нардепом 8 созыва Семеном Семенченко создал частную военную компанию и занимался поставками в Украину из России военных товаров.

Позже агент НАБУ Шевченко отрицает свою причастность к обвинениям СБУ в создании частной армии.