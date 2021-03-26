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26 марта 2021, 15:51 7

СБУ объявила Семену Семенченко подозрение в создании ЧВК

26 марта 2021, 15:51 7
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Он фигурирует в этом деле вместе с агентом НАБУ Евгением Шевченко
Он фигурирует в этом деле вместе с агентом НАБУ Евгением Шевченко
Фото: из открытых источников
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Служба безопасности Украины вручила нардепу 8 созыва Семену Семенченко подозрение в создании незаконных вооруженных формирований.

Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.

Получил в СБУ подозрение в создании незаконного вооруженного формирования для борьбы с ЧВК Вагнер на территории Ирака, Сирии и Ливии. С целью провоцирования международных конфликтов и вербовки добровольцев на территории Украины", - написал Семенченко.

Он добавил, что избрание меры пресечения состоится в пятницу, 26 марта. Заседание начнется в 17:00 в Печерском суде Киева.

Напомним, 24 марта СБУ провела обыск у агента НАБУ Шевченко, его подозревают в создании незаконных вооруженных формирований.

В тот же день в Службе безопасности Украины заявили, что агент НАБУ Евгений Шевченко совместно с нардепом 8 созыва Семеном Семенченко создал частную военную компанию и занимался поставками в Украину из России военных товаров.

Позже агент НАБУ Шевченко отрицает свою причастность к обвинениям СБУ в создании частной армии.

подозрение СБУ уголовное дело Семен Семенченко ЧВК

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