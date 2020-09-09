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09 сентября 2020, 18:24 6

Дело "вагнеровцев": суд обязал СБУ расследовать возможную госизмену Ермака

09 сентября 2020, 18:24 6
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Главу Офиса президента подозревают в срыве спецоперации СБУ
Главу Офиса президента подозревают в срыве спецоперации СБУ
Фото: Эльдар Сарахман
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Шевченковский районный суд города Киева обязал Службу безопасности открыть уголовное дело по статьям 111 (государственная измена) и 114 (шпионаж) против главы Офиса президента Андрея Ермака.

Об этом в Facebook сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Арьев, передает RegioNews.

Дело связано со сливом операции по "вагнеровцам". На честное следствие от Баканова надежд, конечно, мало", - написал нардеп.

По словам Арьева, заявление подал один из авторов так называемых "пленок Ермака" Дмитрий Штанько.

18 августа он направил в СБУ заявление о совершении уголовного преступления Ермаком, но в ведомстве не внести материалы заявления в ЕРДР, как того требует закон.

В связи с этим заявитель просит обязать уполномоченное должностное лицо Службы безопасности Украины внести сведения по заявлению от 18.08.2020 года в ЕРДР и начать досудебное расследование", - говорится в постановлении.

Арьев добавил, что депутаты продолжают требовать создания временной следственной комиссии в Верховной Раде по расследованию возможного преднамеренного срыва спецоперации.

Напомним, журналист Юрий Бутусов обвинил главу Офиса президента Андрея Ермака в государственной измене за срыв секретной операции украинских спецслужб.

Впоследствии, партия "Голос" потребовала проведения расследования возможной государственной измены в Офисе Президента.

По мнению советника главы Офиса президента Михаила Подоляка вся история с задержанием наемников ЧВК "Вагнер", арестованных в Беларуси, является "блестящей медийной операцией".

19 августа сообщалось, что в Раде создадут комиссию по поводу "измены" Ермака.

суд Андрей Ермак Офис президента преступление дело государственная измена
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