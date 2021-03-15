"Вагнергейт" откладывается: Bellingcat сообщил, что сегодня не опубликует нашумевшее расследование
Сегодня, 15 марта, не будет опубликован фильм-расследование от Bellingcat об операции по ЧВК "Вагнера".
Как передает RegioNews, соответствующий пост опубликовал на своей странице в Twitter руководитель Bellingcat Элиот Хиггинс.
Нет запланированной даты релиза для нашего расследования "Вагнергейт" и мы никогда не ставили такую. Исследование для документального фильма все еще ведутся и, как только они будут закончены, мы сообщим всем о дате релиза фильма", - сообщил он.
Известно, что журналист Дмитрий Гордон в одном из телеэфиров озвучил дату - 15 марта, уточнил: после этого дня Украину ждут "мрачные испытания". О чем речь, он не уточнил, но вероятнее всего говорится именно о публикации расследования международной группы Bellingcat о "деле вагнеровцев".
Напомним, ранее сообщалось, что журналист Бутусов в августе заявил, что Ермак сорвал операцию СБУ по задержанию "вагнеровцев” в сентябре суд обязал СБУ расследовать возможную госизмену Ермака в "деле вагнеровцев".
ГБР расследовала несколько дел по срыву спецоперации по задержанию "вагнеровцев" - их открыли после появления информации в СМИ, а СБУ открыла дело по факту срыва "вагнеровской” спецоперации.
Исполняющий обязанности руководителя Государственного бюро расследований Алексей Сухачев сообщил, что в рамках расследования срыва спецоперации по задержанию членов ВПК "Вагнер" было допрошено руководителя Офиса президента Андрея Ермака.
Также бывший первый заместитель главы СБУ Дмитрий Нескоромный рассказал, из-за кого произошла утечка информации относительно операции "Вагнер", которую проводили украинские спецслужбы.