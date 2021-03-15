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15 марта 2021, 09:16 682

"Вагнергейт" откладывается: Bellingcat сообщил, что сегодня не опубликует нашумевшее расследование

15 марта 2021, 09:16 682
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Ранее публикацию фильма анонсировал Дмитрий Гордон
Ранее публикацию фильма анонсировал Дмитрий Гордон
Фото: bellingcat.com
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Сегодня, 15 марта, не будет опубликован фильм-расследование от Bellingcat об операции по ЧВК "Вагнера". 

Как передает RegioNews, соответствующий пост опубликовал на своей странице в Twitter руководитель Bellingcat Элиот Хиггинс.

Нет запланированной даты релиза для нашего расследования "Вагнергейт" и мы никогда не ставили такую. Исследование для документального фильма все еще ведутся и, как только они будут закончены, мы сообщим всем о дате релиза фильма", - сообщил он.

Известно, что журналист Дмитрий Гордон в одном из телеэфиров озвучил дату - 15 марта, уточнил: после этого дня Украину ждут "мрачные испытания". О чем речь, он не уточнил, но вероятнее всего говорится именно о публикации расследования международной группы Bellingcat о "деле вагнеровцев".

Напомним, ранее сообщалось, что журналист Бутусов в августе заявил, что Ермак сорвал операцию СБУ по задержанию "вагнеровцев” в сентябре суд обязал СБУ расследовать возможную госизмену Ермака в "деле вагнеровцев".

ГБР расследовала несколько дел по срыву спецоперации по задержанию "вагнеровцев" - их открыли после появления информации в СМИ, а СБУ открыла дело по факту срыва "вагнеровской” спецоперации.

Исполняющий обязанности руководителя Государственного бюро расследований Алексей Сухачев сообщил, что в рамках расследования срыва спецоперации по задержанию членов ВПК "Вагнер" было допрошено руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Также бывший первый заместитель главы СБУ Дмитрий Нескоромный рассказал, из-за кого произошла утечка информации относительно операции "Вагнер", которую проводили украинские спецслужбы.

Андрей Ермак СБУ Офис президента террористы допрос Операция спецоперация

 
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