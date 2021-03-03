Главу ОП Ермака допросили в ГБР по делу "вагнеровцев"

Результаты следствия обещают предоставить в ближайшее время

Результаты следствия обещают предоставить в ближайшее время

Фото: из открытых источников

Исполняющий обязанности руководителя Государственного бюро расследований Алексей Сухачев сообщил, что в рамках расследования срыва спецоперации по задержанию членов ВПК "Вагнер" было допрошено руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

Так, во время доклада в парламенте, Сухачев отметил: "Следователи ведут постоянную работу относительно этого уголовного производства, в том числе допросы лиц, которых вы упомянули", - сказал он, отвечая на вопрос, когда в этом деле допросят Андрея Ермака.

Следствие продолжается, в ближайшее время мы дадим результат", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что журналист Бутусов в августе заявил, что Ермак сорвал операцию СБУ по задержанию "вагнеровцев” в сентябре суд обязал СБУ расследовать возможную госизмену Ермака в "деле вагнеровцев".

ГБР расследовала несколько дел по срыву спецоперации по задержанию "вагнеровцев" - их открыли после появления информации в СМИ, а СБУ открыла дело по факту срыва "вагнеровской” спецоперации.