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25 марта 2021, 10:46 204

Проводятся обыски в ОО Медведчука "Украинский выбор", - нардеп

25 марта 2021, 10:46 204
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Офис "Украинского выбора" расположен в одном помещении с офисом ОПЗЖ
Офис "Украинского выбора" расположен в одном помещении с офисом ОПЗЖ
Фото из открытых источников
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В офисе общественной организации «Украинский выбор», которую связывают с Виктором Медведчуком, СБУ и ГПУ проводят обыск.

Об этом сообщил нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

Кузьмин сообщает, что в суд за санкцией на обыск обратился заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов.

Набор обвинений стандартный: Путин, страна-агрессор, сепаратизм, государственная измена, - пишет Кузьмин.

Как сообщалось, 19 февраля решением СНБО введены санкции против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко. Санкции вводятся из-за расследования СБУ по финансированию терроризма.

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