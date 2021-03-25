Проводятся обыски в ОО Медведчука "Украинский выбор", - нардеп
Офис "Украинского выбора" расположен в одном помещении с офисом ОПЗЖ
Офис "Украинского выбора" расположен в одном помещении с офисом ОПЗЖ
В офисе общественной организации «Украинский выбор», которую связывают с Виктором Медведчуком, СБУ и ГПУ проводят обыск.
Об этом сообщил нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин в своем Telegram-канале, передает RegioNews.
Кузьмин сообщает, что в суд за санкцией на обыск обратился заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов.
Набор обвинений стандартный: Путин, страна-агрессор, сепаратизм, государственная измена, - пишет Кузьмин.
Как сообщалось, 19 февраля решением СНБО введены санкции против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко. Санкции вводятся из-за расследования СБУ по финансированию терроризма.
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