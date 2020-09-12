10:26  12 сентября
Коронавирус в Украине: зафиксировано 3103 новых случая
12:50  12 сентября
ЦИК разработала алгоритм проведения местных выборов
17:37  12 сентября
На Донбассе в течении суток сохранялась тишина - штаб
UA | RU
UA | RU
12 сентября 2020, 18:29 5

СБУ возбудила дело по факту срыва "вагнеровской" спецоперации

12 сентября 2020, 18:29 5
Читайте також українською мовою
В срыве операции обвиняют руководителя Офиса президента Андрея Ермака
В срыве операции обвиняют руководителя Офиса президента Андрея Ермака
Фото: flickr
Читайте також
українською мовою

Служба безопасности Украины начала уголовное производство по факту возможной утечки информации об операции по задержанию членов ЧВК "Вагнер".

Об этом в Telegram сообщил народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко, передает RegioNews.

СБУ открыла уголовное производство по делу "вагнеровцев". Я написал депутатское обращение по расследованию разглашения данных, которые привели к преждевременному задержанию 33 бойцов ЧВК Вагнера в Беларуси", - сообщил нардеп.

По словам Гончаренко, в СБУ сообщили, что Главное следственное управление СБУ начало досудебное расследование в уголовном производстве №22020000000000213 от 8 сентября 2020 года по признакам уголовного нарушения, предусмотренного статьей 387 Уголовного Кодекса Украины "Разглашение данных оперативно-розыскной деятельности, досудебного расследования".

Напомним, 9 сентября суд обязал СБУ расследовать возможную госизмену Ермака по делу "вагнеровцев".

Также появилась информация, что ГБР расследует несколько дел по срыву спецоперации.

Андрей Ермак СБУ расследование дело государственная измена
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Дело "вагнеровцев": ГБР расследует несколько дел по срыву спецоперации
12 сентября 2020, 14:43
ГБР допросило фигурантов "пленок Ермака" и проводит экспертизы
12 сентября 2020, 13:46
СБУ задержала агента ФСБ, который планировал диверсию в Ровно
12 сентября 2020, 13:24
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
Все видео »
"Зеленые" кандидаты в Харькове: электоральные карлики против великана Кернеса
Монополия в Запорожской области: кто контролирует автовокзалы региона
Все публикации »
Виктор Небоженко
Петр Олещук
Виктор Небоженко
Все блоги »