СБУ возбудила дело по факту срыва "вагнеровской" спецоперации

В срыве операции обвиняют руководителя Офиса президента Андрея Ермака

В срыве операции обвиняют руководителя Офиса президента Андрея Ермака

Фото: flickr

Служба безопасности Украины начала уголовное производство по факту возможной утечки информации об операции по задержанию членов ЧВК "Вагнер".

Об этом в Telegram сообщил народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко, передает RegioNews.

СБУ открыла уголовное производство по делу "вагнеровцев". Я написал депутатское обращение по расследованию разглашения данных, которые привели к преждевременному задержанию 33 бойцов ЧВК Вагнера в Беларуси", - сообщил нардеп.

По словам Гончаренко, в СБУ сообщили, что Главное следственное управление СБУ начало досудебное расследование в уголовном производстве №22020000000000213 от 8 сентября 2020 года по признакам уголовного нарушения, предусмотренного статьей 387 Уголовного Кодекса Украины "Разглашение данных оперативно-розыскной деятельности, досудебного расследования".

Напомним, 9 сентября суд обязал СБУ расследовать возможную госизмену Ермака по делу "вагнеровцев".

Также появилась информация, что ГБР расследует несколько дел по срыву спецоперации.