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23 марта 2021, 15:32 11

Суд избрал меру пресечения активисту Сорду

23 марта 2021, 15:32 11
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Полиция подозревает его в том, что он бил стекла в Офисе президента
Полиция подозревает его в том, что он бил стекла в Офисе президента
Фото: из открытых источников
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Печерский районный суд города Киева сегодня, 23 марта избрал меру пресечения задержанному на акции под Офисом президента Владиславу Стафийчуку (Сорду). Активисту назначили круглосуточный домашний арест.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на LB.ua.

Отмечается, что именно сторона обвинения ходатайствовала о наказании в виде круглосуточного домашнего ареста.

Владиславу Стафийчуку (Сорду) назначили круглосуточный домашний арест", - говорится в сообщении.

Известно, что Владислав Сорд - винничанин, ветеран российско-украинской войны на Донбассе. Он воевал в "Правом секторе", "Азове" и 93-й механизированной бригаде. Принимал участие в боевых действиях в Песках, Иловайске, на шахте "Бутовка".

Напомним, что националисты пришли под здание суда, чтобы поддержать Владислава Сорда, которого полиция подозревает в том, что он бил стекла в Офисе президента. Сегодня ему должны избрать меру пресечения.

Ранее, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко пообещал новые подозрения участникам акции "за Стерненко". В Нацполиции отметили, что факту событий под ОП возбудили еще одного дело по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Сейчас готовятся еще несколько новых подозрений участникам беспорядков.

суд Офис президента митинг полиция протесты активисты

 
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