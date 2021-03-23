У Печерского райсуда митингуют в поддержку задержанного под ОП активиста
Под стенами Печерского районного суда города Киева проходит акция в поддержку задержанного после акции под Офисом президента активиста Владислава Сорда. В данный момент в суде ему должны избрать меру пресечения.
Как передает RegioNews, об этом сообщает PavlovskyNews.
Так, поддержать подозреваемого пришли представители националистов, в том числе один из организаторов митинга на Банковой Сергей Филимонов, которому сегодня вручили подозрение в хулиганских действиях с оружием и нанесении повреждений правоохранителю.
Филимонов посоветовал замглавы МВД Антону Геращенко "просохнуть", поскольку сперва он заявлял, что пострадавших нет, а теперь Филимонову выписали подозрение о нанесении телесных повреждений", - говорится в сообщении.
Националист продолжает утверждать, что раскрашенные стены ОП - это перформанс для Зеленского, который их не слышит, поэтому сторонники Стерненко хотели, чтобы он их увидел.
Отмечается, что под судом произошла перепалка между националистом Евгением Строканем и журналистом телеканала "Наш" Артуром Страховым. "Строкань уверен, что Страхов написал заявление на националистку Виту Заверуху, но журналист это отрицает", - говорится в сообщении.
Напомним, 20 марта сторонники Стерненко облили Офис президента краской и закидали фаерами.
Офис президента оценил ущерб от акции протеста сторонников Стерненка. Называют сумму в 2 миллиона гривен.
"Слуги народа" инициируют внеочередное заседание Рады из-за акцию "за Стерненка". Намерены дать оценку событиям 20 марта возле Офиса президента.
Позже журналисты подсчитали, сколько реально стоит устранить повреждения на здании ОП, отмыть гранит и реставрировать двери обойдется максимум в 50 тыс. грн.
Ранее в "Слуге народа" сообщили, что внеочередное заседание Рады, предварительно, пройдет 26 марта.
Также в Офисе президента пообещали отчитаться, сколько потратят на ремонт Банковой, его оценивают в 250-300 тысяч гривен.
Кроме того, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко пообещал новые подозрения участникам акции "за Стерненко". В Нацполиции отметили, что факту событий под ОП возбудили еще одного дело по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Сейчас готовятся еще несколько новых подозрений участникам беспорядков.