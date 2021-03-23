У Печерского райсуда митингуют в поддержку задержанного под ОП активиста

Задержанный активист Владислав Сорда бил окна в Офисе президента

Задержанный активист Владислав Сорда бил окна в Офисе президента

Фото: censor.net

Под стенами Печерского районного суда города Киева проходит акция в поддержку задержанного после акции под Офисом президента активиста Владислава Сорда. В данный момент в суде ему должны избрать меру пресечения.

Как передает RegioNews, об этом сообщает PavlovskyNews.

Так, поддержать подозреваемого пришли представители националистов, в том числе один из организаторов митинга на Банковой Сергей Филимонов, которому сегодня вручили подозрение в хулиганских действиях с оружием и нанесении повреждений правоохранителю.

Филимонов посоветовал замглавы МВД Антону Геращенко "просохнуть", поскольку сперва он заявлял, что пострадавших нет, а теперь Филимонову выписали подозрение о нанесении телесных повреждений", - говорится в сообщении.

Националист продолжает утверждать, что раскрашенные стены ОП - это перформанс для Зеленского, который их не слышит, поэтому сторонники Стерненко хотели, чтобы он их увидел.

Отмечается, что под судом произошла перепалка между националистом Евгением Строканем и журналистом телеканала "Наш" Артуром Страховым. "Строкань уверен, что Страхов написал заявление на националистку Виту Заверуху, но журналист это отрицает", - говорится в сообщении.

Напомним, 20 марта сторонники Стерненко облили Офис президента краской и закидали фаерами.

Офис президента оценил ущерб от акции протеста сторонников Стерненка. Называют сумму в 2 миллиона гривен.

"Слуги народа" инициируют внеочередное заседание Рады из-за акцию "за Стерненка". Намерены дать оценку событиям 20 марта возле Офиса президента.

Позже журналисты подсчитали, сколько реально стоит устранить повреждения на здании ОП, отмыть гранит и реставрировать двери обойдется максимум в 50 тыс. грн.

Ранее в "Слуге народа" сообщили, что внеочередное заседание Рады, предварительно, пройдет 26 марта.

Также в Офисе президента пообещали отчитаться, сколько потратят на ремонт Банковой, его оценивают в 250-300 тысяч гривен.

Кроме того, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко пообещал новые подозрения участникам акции "за Стерненко". В Нацполиции отметили, что факту событий под ОП возбудили еще одного дело по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Сейчас готовятся еще несколько новых подозрений участникам беспорядков.