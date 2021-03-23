В НАБУ открыли дело против главы Верховного суда Данишевской

В бюро не уточняют, по каким статьям Уголовного кодекса завели дело

В бюро не уточняют, по каким статьям Уголовного кодекса завели дело

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Об этом говорится в ответе бюро на запрос "Радио Свобода", передает RegioNews.

НАБУ во исполнение постановления ВАКС внесло сведения в ЕРДР. В то же время, в связи с необходимостью сохранения тайны досудебного расследования, предоставить другие запрашиваемые сведения не представляется возможным", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Высший антикоррупционного суда поступила жалоба на бездействие НАБУ. В ней заявитель указал, что подал заявление о совершении председателем ликвидационной комиссии Верховного Суда Украины при содействии главы Верховного Суда, а также и.о. главы Государственной судебной администрации уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 175, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 382, ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса. 8 февраля ВАКС обязал НАБУ начать расследование по этим фактам.

Как сообщалось, 16 марта в Раде зарегистрировали новый закон об увольнении директора НАБУ Сытника. Его могут уволить в ближайшее время, проект закона уже прорабатывается в комитете парламента.