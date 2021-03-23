11:40  23 марта
Днепр усиливает карантин: что запрещено
11:59  23 марта
Работники театров выступили за увольнение главы Харьковской ОГА
08:11  23 марта
На Донбассе фиксируют грубые нарушения со стороны боевиков: за сутки режим "тишины" нарушен 5 раз
UA | RU
UA | RU
23 марта 2021, 14:14 9

В МВД сделали громкое заявление о протестах на Банковой: организаторы рассчитывали на стычки с полицией

23 марта 2021, 14:14 9
Читайте також українською мовою
Там заявили, что о не мирном характере акции свидетельствуют даже призывы организаторов в соцсетях
Там заявили, что о не мирном характере акции свидетельствуют даже призывы организаторов в соцсетях
Facebook
Читайте також
українською мовою

В Министерстве внутренних дел Украины заявили, что акция 20 марта под Офисом президента не была мирной. Организаторы протеста якобы изначально планировали драки и столкновения с полицией.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook, пишет RegioNews.

По его словам, о не мирном характере акции свидетельствуют даже призывы организаторов в соцсетях.

"Организаторы акции, заблаговременно планировали ее с расчетом на то, чтобы она превратилась в массовые драки и столкновения со стражами порядка", - написал Геращенко.

Мітинг у Офіса Президента 20 березня не планувався як мирна акція! Організатори акції, зазадалегідь планували її з...

Posted by Антон Геращенко on Tuesday, March 23, 2021

При этом в Нацполиции отметили, что факту событий под ОП возбудили еще одного дело по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Сейчас готовятся еще несколько новых подозрений участникам беспорядков.

Напомним, 20 марта сторонники Стерненко облили Офис президента краской и закидали фаерами.

Офис президента оценил ущерб от акции протеста сторонников Стерненка. Называют сумму в 2 миллиона гривен.

"Слуги народа" инициируют внеочередное заседание Рады из-за акцию "за Стерненка". Намерены дать оценку событиям 20 марта возле Офиса президента.

Позже журналисты подсчитали, сколько реально стоит устранить повреждения на здании ОП, отмыть гранит и реставрировать двери обойдется максимум в 50 тыс. грн.

Ранее в "Слуге народа" сообщили, что внеочередное заседание Рады, предварительно, пройдет 26 марта.

Также в Офисе президента пообещали отчитаться, сколько потратят на ремонт Банковой, его оценивают в 250-300 тысяч гривен.

Кроме того, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко пообещал новые подозрения участникам акции "за Стерненко".

Украина Офис президента протест офис акция

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Марафон "Вата Шоу" или борщ по-полтавски? В Полтаве наконец избрали секретаря горсовета и заместителей мэра Мамая
Стабильность по-херсонски: на смену избирательным сказкам пришли серые будни
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виталий Бала
Кирилл Сазонов
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram