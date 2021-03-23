В МВД сделали громкое заявление о протестах на Банковой: организаторы рассчитывали на стычки с полицией

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook, пишет RegioNews.
По его словам, о не мирном характере акции свидетельствуют даже призывы организаторов в соцсетях.
"Организаторы акции, заблаговременно планировали ее с расчетом на то, чтобы она превратилась в массовые драки и столкновения со стражами порядка", - написал Геращенко.
Мітинг у Офіса Президента 20 березня не планувався як мирна акція! Організатори акції, зазадалегідь планували її з...Posted by Антон Геращенко on Tuesday, March 23, 2021
При этом в Нацполиции отметили, что факту событий под ОП возбудили еще одного дело по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Сейчас готовятся еще несколько новых подозрений участникам беспорядков.
Напомним, 20 марта сторонники Стерненко облили Офис президента краской и закидали фаерами.
Офис президента оценил ущерб от акции протеста сторонников Стерненка. Называют сумму в 2 миллиона гривен.
"Слуги народа" инициируют внеочередное заседание Рады из-за акцию "за Стерненка". Намерены дать оценку событиям 20 марта возле Офиса президента.
Позже журналисты подсчитали, сколько реально стоит устранить повреждения на здании ОП, отмыть гранит и реставрировать двери обойдется максимум в 50 тыс. грн.
Ранее в "Слуге народа" сообщили, что внеочередное заседание Рады, предварительно, пройдет 26 марта.
Также в Офисе президента пообещали отчитаться, сколько потратят на ремонт Банковой, его оценивают в 250-300 тысяч гривен.
Кроме того, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко пообещал новые подозрения участникам акции "за Стерненко".