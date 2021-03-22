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22 марта 2021, 19:37 5

На Николаевщине столкнулись два авто: погибли 16-летние водитель и пассажир

22 марта 2021, 19:37 5
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Двое людей из другой машины госпитализированы
Двое людей из другой машины госпитализированы
Фото Нацполиции
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На Николаевщине следователи расследуют обстоятельства ДТП, где в результате столкновения легковых автомобилей погибли двое несовершеннолетних, еще два человека получили травмы.

Об этом сообщает полиция Николаевской области, передает RegioNews.

22 марта около 16:15 на 134 км автодороге Р-75 "Тимково-Балта-Первомайск-Доманевка-Александровка" произошло столкновение автомобилей Opel Astra и Opel Zafira, - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 16-летние водитель и пассажир Opel Astra. 40-летний водитель второй легковушки и его 41-летний пассажир, оба военные, получили телесные повреждения, с которыми госпитализированы.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц". Санкция статьи предусматривает до 10 лет заключения.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

Как сообщалось, в Житомирской области в аварии погибли трое людей. ДТП случилось около 1:00 ночи.

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