Против руководства Офиса президента открыли уголовное дело: скрывают информацию о Татарове

Соответствующую информацию внесли в Единый государственный реестр досудебных расследований

Соответствующую информацию внесли в Единый государственный реестр досудебных расследований

Фото: УНИАН

Офис Генерального прокурора открыл уголовное производство в отношении руководства Офиса Президента за сокрытие информации о заместителе главы ОП Олеге Татарове.

Как сообщает RegioNews, об этом сообщил нардеп от партии "Голос" Ярослав Юрчишин.

Пятничная утренняя переможенька. Заставил Офис Генерального прокурора открыть уголовное производство на руководство Офиса Президента за сокрытие информации о Татарове", - говорится в сообщении.

По словам нардепа, по результатам обжалования Офис Генерального прокурора внес сведения в Единый реестр досудебных расследований по заявлению о совершении уголовного преступления и предоставил заявителю выписку из ЕРДР.

Теперь на руководство Офиса Президента Украины возбуждено уголовное дело по факту препятствования моей депутатской деятельности", - добавил Юрчишин.

Как отмечает нардеп, в Офисе Президента ему дважды отказывали в предоставлении информации в отношении заместителя руководителя ОП Олега Татарова, а это является "прямым препятствием деятельности народного избранника" (ст. 351 УК).

Напомним, 18 декабря СМИ сообщили, что САП выписала подозрение заместителю Ермака Олегу Татарову. 22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что НАБУ будет просить суд арестовать Татарова с правом на залог.

Дело заместителя главы Офиса президента Олега Татарова забрали из НАБУ и передали в СБУ. 24 декабря Высший антикоррупционный суд перенес заседание по избранию меры пресечения заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову. Решение принято в связи с неразберихой после передачи дела Службе безопасности Украины.

Впоследствии НАБУ сообщило о подозрении в коррупции заместителю Ермака Олегу Татарову. 21 декабря заместитель Ермака Татаров пришел в НАБУ по повестке.

30 декабря прокуроры отозвали ходатайство об избрании меры пресечения Татарову. 15 января ВАКС постановил, что дело заместителя Ермака Татарова должно расследовать НАБУ.

8 февраля сообщалось, что НАБУ третий раз требует от Венедиктовой вернуть дело Татарова. В НАБУ заявляют, что Офис генпрокурора вмешивается в их деятельность.

12 февраля сообщалось, что нардеп Юрчишин подозревает Офис президента в сокрытии Олега Татарова на должности.