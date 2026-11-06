На Кировоградщине мать подозревают в упущении за сыном, получившим тяжелые ожоги

Фото: прокуратура Кировоградской области

В Кировоградской области правоохранители сообщили о подозрении жительнице Кропивницкого района из-за ненадлежащего ухода за ребенком. Ее девятилетний сын опрокинул на себя кипяток из неисправного чайника и получил тяжелые ожоги 32% поверхности тела

Об этом сообщает прокуратура Кировоградской области, передает RegioNews .

По данным следствия, инцидент произошел в мае. Девятилетний мальчик перестал через шнур электрического чайника, который свисал до пола, в результате чего опрокинул на себя кипяток. Чайник был неисправен, без крышки и стоял в месте, доступном для детей.

В результате ребенок получил ожоги 32% поверхности тела и ожоговый шок. По заключению экспертизы, телесные повреждения относятся к категории тяжких и опасны для жизни.

После травмы мать позвонила педиатру и по просьбе врача отправила фотографии ожогов. Увидев состояние ребенка, медыка настояла на немедленной госпитализации и предупредила, что в противном случае сообщит о случае полиции. Однако мальчика доставили в больницу только через 18 часов после получения травм.

В семье воспитываются трое детей: пострадавший мальчик, которому сейчас 10 лет, восьмилетняя сестра и трехлетний брат. Вместе с ними проживает отчим.

По информации прокуратуры, семья находится в сложных жизненных обстоятельствах и учете социальных служб. Специалисты неоднократно навещали семью и предупреждали взрослых о необходимости улучшить условия проживания и обеспечить надлежащий уход за детьми.

Женщине сообщили о подозрении по ст. 166 Уголовного кодекса Украины — злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия.

Напомним, на Черниговщине в суд направили обвинительный акт в отношении 33-летней женщины и ее 52-летнего сообщника. Они обвиняются в торговле ребенком и сексуальном насилии над 7-летней девочкой.