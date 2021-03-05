Проти керівництва Офісу президента відкрили кримінальну справу: приховують інформацію про Татарова

Відповідну інформацію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань

Відповідну інформацію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань

Фото: УНІАН

Офіс Генерального прокурора відкрив кримінальне провадження у відношенні керівництва Офісу Президента за приховування інформації про заступника голови ОП Олега Татарова.

Як повідомили RegioNews, про це повідомив нардеп від партії "Голос" Ярослав Юрчишин.

П'ятнична ранкова переможенька. Змусив Офіс Генерального прокурора відкрити кримінальне провадження на керівництво Офісу Президента за приховування інформації про Татарова", - йдеться в повідомленні.

За словами нардепа, за результатами оскарження Офіс Генерального прокурора вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою про скоєння кримінального злочину і надав заявнику витяг з ЄРДР.

Тепер на керівництво Офісу Президента України порушено кримінальну справу за фактом перешкоджання моїй депутатській діяльності", - додав Юрчишин.

Як зазначає нардеп, в Офісі Президента йому двічі відмовляли у наданні інформації стосовно заступника керівника ОП Олега Татарова, а це є "прямим перешкоджанням діяльності народного обранця" (ст. 351 КК).

Нагадаємо, 18 грудня ЗМІ повідомили, що САП виписало підозру заступнику Єрмака Олегу Татарову. 22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що НАБУ проситиме суд арештувати Татарова із правом на заставу.

Справу заступника голови Офісу президента Олега Татарова забрали з НАБУ і передали в СБУ. 24 грудня Вищий антикорупційний суд переніс засідання по обранню запобіжного заходу заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову. Рішення ухвалено у зв'язку з плутаниною після передачі справи Службі безпеки України.

Згодом НАБУ повідомило підозру в корупції заступнику Єрмака Олегу Татарову. 21 грудня заступник Єрмака Татаров прийшов до НАБУ за повісткою.

30 грудня прокурори відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу Татарову. 15 січня ВАКС постановив, що справу заступника Єрмака Татарова має розслідувати НАБУ.

8 лютого повідомлялося, що НАБУ втретє вимагає від Венедіктової повернути справу Татарова. В НАБУ заявляють, що Офіс генпрокурора втручається у їхню діяльність.

12 лютого повідомлялося, що нардеп Юрчишин підозрює Офіс президента у приховуванні Олега Татарова на посаді.