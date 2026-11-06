В Черкасской области грузовик перевернулся и столкнулся с микроавтобусом
На Звенигородщине Черкасской области произошло ДТП с участием грузовика DAF и микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter. Авария произошла утром 6 ноября вблизи села Белашки на автодороге "Золотоноша-Черкассы-Смела-Умань"
Об этом сообщили в полиции Черкасской области, передает RegioNews .
По предварительным данным правоохранителей, около 07:00 68-летний водитель грузовика DAF не учел дорожную обстановку и не выбрал безопасную скорость движения.
На закругленном участке дороги он не справился с управлением, выехал на встречную полосу, опрокинулся и столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter.
За рулем микроавтобуса находился 64-летний водитель, двигавшийся во встречном направлении.
Полицейские составили в отношении водителя грузовика административный протокол по ст. 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях — нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств.
Материалы дела направили в суд.
Напомним, утром 5 ноября вблизи Львова водитель микроавтобуса сбил пешехода . От полученных травм мужчина погиб на месте.