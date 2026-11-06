В Черкасской области грузовик перевернулся и столкнулся с микроавтобусом

Фото: полиция Черкасской области

На Звенигородщине Черкасской области произошло ДТП с участием грузовика DAF и микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter. Авария произошла утром 6 ноября вблизи села Белашки на автодороге "Золотоноша-Черкассы-Смела-Умань"

Об этом сообщили в полиции Черкасской области, передает RegioNews .

По предварительным данным правоохранителей, около 07:00 68-летний водитель грузовика DAF не учел дорожную обстановку и не выбрал безопасную скорость движения.

На закругленном участке дороги он не справился с управлением, выехал на встречную полосу, опрокинулся и столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter.

За рулем микроавтобуса находился 64-летний водитель, двигавшийся во встречном направлении.

Полицейские составили в отношении водителя грузовика административный протокол по ст. 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях — нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств.

Материалы дела направили в суд.

Напомним, утром 5 ноября вблизи Львова водитель микроавтобуса сбил пешехода . От полученных травм мужчина погиб на месте.