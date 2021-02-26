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26 февраля 2021, 19:29 565

Новый телеканал Медведчука отключили от вещания на спутнике - источник

26 февраля 2021, 19:29 565
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Фото: из открытых источниковФото: скриншот видео
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Телеканал из медиахолдинга нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака "Перший незалежний" отключили от вещания по спутниковому телевидению, для этого власть применяет админресурс.

Об этом сообщают источники RegioNews в Офисе президента.

По информации источников, кроме прекращения спутникового вещания, Офис президента во всех регионах применяет административный ресурс для отключения телеканала "Перший незалежний" от кабельных сетей.

Такие действия направлены на то, чтобы новый телеканал по явился и не начал вещание нигде, кроме Интернета.

Также "Перший незалежний" уже недоступен в сетях провайдеров "Ланет" и Oll.tv.

Напомним, сегодня, 26 февраля около 18:00 начал вещание телеканал "Перший незалежний" с журналистами ранее заблокированных каналов ZIK, NewsOne и "112 Украина".

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