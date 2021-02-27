На Банковой проходит митинг в поддержку активиста Стерненко

В акции принимают участие несколько тысяч человек

В акции принимают участие несколько тысяч человек

Фото: pravda.com

Под Офисом президента на улице Банковой в Киеве проходит акция в поддержку активиста Сергея Стерненко, которого ранее было приговорено к семи годам лишения свободы за дело о похищении человека.

Как передает RegioNews, об этом сообщает "Украинская правда".

Люди, которые пришли на акцию протеста, не согласны с решением суда и требуют освобождения Стерненко.

Под стенами комитета Верховной рады участники акции обустроили пункт домедицинской помощи, где также будут угощать чаем и кофе.

На этот раз полиция решила не перекрывать проход к Офису президента. Митинг проходит прямо под стенами ОП. На месте также работает "полиция диалога", представители Нацгвардии и пожарные.

На митинге замечены представители различных общественных организаций и народные депутаты.

Ранее генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что дело активиста Сергея Стерненко "политизировано" им самим.

Напомним, в Одессе суд отправил активиста Стерненко в тюрьму на 7 лет. Его признали виновным в том, что он похитил человека.

23 февраля в Харькове и Черновцах люди вышли на акцию в поддержку Сергея Стерненко. Они заявляют, что привлекают внимание к вопросу справедливости и коррумпированности украинских судов.

В тот же день Львовский облсовет обратился к Зеленскому и Венедиктовой из-за приговора Стерненко. Требуют обеспечить беспристрастное рассмотрение апелляции и реформирование судебной системы.

Под Офисом президента протесты против приговора Стерненко переросли в столкновения. Столкновения начались после того, как в правоохранителей бросили зажженный файер.

Организаторы протестов против приговора Стерненко анонсировали продолжение акции в субботу. Они заявили, что акция протеста будет бессрочной.