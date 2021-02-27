На Банковой проходит митинг в поддержку активиста Стерненко
Под Офисом президента на улице Банковой в Киеве проходит акция в поддержку активиста Сергея Стерненко, которого ранее было приговорено к семи годам лишения свободы за дело о похищении человека.
Как передает RegioNews, об этом сообщает "Украинская правда".
Люди, которые пришли на акцию протеста, не согласны с решением суда и требуют освобождения Стерненко.
Под стенами комитета Верховной рады участники акции обустроили пункт домедицинской помощи, где также будут угощать чаем и кофе.
На этот раз полиция решила не перекрывать проход к Офису президента. Митинг проходит прямо под стенами ОП. На месте также работает "полиция диалога", представители Нацгвардии и пожарные.
На митинге замечены представители различных общественных организаций и народные депутаты.
Ранее генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что дело активиста Сергея Стерненко "политизировано" им самим.
Напомним, в Одессе суд отправил активиста Стерненко в тюрьму на 7 лет. Его признали виновным в том, что он похитил человека.
23 февраля в Харькове и Черновцах люди вышли на акцию в поддержку Сергея Стерненко. Они заявляют, что привлекают внимание к вопросу справедливости и коррумпированности украинских судов.
В тот же день Львовский облсовет обратился к Зеленскому и Венедиктовой из-за приговора Стерненко. Требуют обеспечить беспристрастное рассмотрение апелляции и реформирование судебной системы.
Под Офисом президента протесты против приговора Стерненко переросли в столкновения. Столкновения начались после того, как в правоохранителей бросили зажженный файер.
Организаторы протестов против приговора Стерненко анонсировали продолжение акции в субботу. Они заявили, что акция протеста будет бессрочной.