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07 октября 2020, 13:23 6

Дело "вагнеровцев": комитет Рады поддержал создание следственной комиссии

07 октября 2020, 13:23 6
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Постановление вынесут на рассмотрение депутатов
Постановление вынесут на рассмотрение депутатов
Фото: скриншот видео
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Регламентный комитет Верховной Рады поддержал проект постановления о создании временной следственной комиссии по расследованию дела "вагнеровцев".

Об этом в Facebook сообщил народный депутат от фракции "Голос" Роман Костенко, передает RegioNews.

Регламентный комитет поддержал наш проект постановления о создании временной следственной комиссии по "вагнеровцам". Теперь постановление вынесут в зал на рассмотрение Верховной Рады", - рассказал нардеп.

Он также выразил надежду, что депутаты поддержат создание комиссии.

Парламент должен разобраться, была ли государственная измена в Офисе президента. И временная следственная комиссия - эффективный способ, чтобы это сделать", - добавил Костенко.

Напомним, 9 сентября суд обязал СБУ расследовать возможную госизмену Ермака по делу "вагнеровцев".

Позже петиция о создании Временной следственной комиссии набрала 25 тысяч голосов.

Также появилась информация, что ГБР расследует несколько дел по срыву спецоперации.

Офис президента Верховная Рада комитет государственная измена дело вагнеровцев
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