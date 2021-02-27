Марш сторонников Стерненко: митингующие жгут дымовые шашки и идут колонной к Офису генпрокурора

Протестующие считают виновной в нарушении законности генпрокурора Венедиктову

Протестующие считают виновной в нарушении законности генпрокурора Венедиктову

Фото: PavlovskyNews

Участники акции в поддержку Стерненко зажгли файеры и двинулись колонной от ОП к Офису генерального прокурора Украины.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на PavlovskyNews.

На пути к Офису Генпрокурора протестующие зажгли дымовые шашки и файеры", - говорится в сообщении.

Во главе колонны авто, затем следуют участники акции. Протестующие требуют отставки генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

Участники акции держат плакаты: "Украина не рояль", "Или честный суд или самосуд", "Волю Стеренко".

Напомним, 27 февраля на Банковой проходит митинг в поддержку активиста Стерненко.

Ранее сообщалось, в Одессе суд отправил активиста Стерненко в тюрьму на 7 лет. Его признали виновным в том, что он похитил человека.

23 февраля в Харькове и Черновцах люди вышли на акцию в поддержку Сергея Стерненко. Они заявляют, что привлекают внимание к вопросу справедливости и коррумпированности украинских судов.

В тот же день Львовский облсовет обратился к Зеленскому и Венедиктовой из-за приговора Стерненко. Требуют обеспечить беспристрастное рассмотрение апелляции и реформирование судебной системы.

Под Офисом президента протесты против приговора Стерненко переросли в столкновения. Столкновения начались после того, как в правоохранителей бросили зажженный файер.

Организаторы протестов против приговора Стерненко анонсировали продолжение акции в субботу. Они заявили, что акция протеста будет бессрочной.