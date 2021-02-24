Число задержанных во время протестов на Банковой возросло до 24

Их допросили и отпустили

Их допросили и отпустили

Фото Нацполиции

24 активистов задерживали сегодня на акциях протеста на Банковой. Их допросили и отпустили. Пострадали 27 правоохранителей.

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Количество задержанных активистов на Банковой возросло до 24. Их допросили и отпустили. Пострадали 27 правоохранителей.

24 активных участников акции доставляли в управление полиции. У них отобрали объяснения и отпустили, — сообщили в полиции.

В полиции сообщили, что в акции у Офиса Президента Украины приняли участие более 2000 человек.

Во время акции участники использовали газовые баллончики и файеры. На замечания полицейских не совершать правонарушений они не реагировали, поэтому словесные перепалки перерастали в столкновения, — рассказали правоохранители.

В результате во время обеспечения правопорядка на улице Банковой пострадали 27 правоохранителей и военнослужащих Нацгвардии – они получили ожоги глаз. Им оказывают медицинскую помощь. Всех доставленных в управление лиц опросили и отпустили.

Під час забезпечення правопорядку на вулиці Банковій постраждало 27 правоохоронців Їм надають медичну допомогу. Всіх... Posted by Поліція Києва on Tuesday, February 23, 2021

Как сообщалось, под Офисом президента протесты против приговора Стерненко переросли в столкновения.

Впоследствии после столкновений на Банковой появились первые пострадавшие.

Также на Банковой задержали 17 человек, возбуждено уголовное дело, сообщила Нацполиция. Участники акции применили газовые баллончики и бросали в правоохранителей файеры.

Позже организаторы протестов против приговора Стерненко анонсировали продолжение акции в субботу. Они заявили, что акция протеста будет бессрочной.

Напомним, в Одессе суд отправил активиста Стерненко в тюрьму на 7 лет. Его признали виновным в том, что он похитил человека.