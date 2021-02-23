По меньшей мере семь человек пострадали во время столкновений у здания ОПУ в Киеве

Полученные ими в ходе противостояния травмы незначительны

Полученные ими в ходе противостояния травмы незначительны

Фото Украина24.Сегодня

В результате драк, произошедших во вторник вечером у здания Офиса президента Украины в центре Киева, пострадали по меньшей мере семь человек.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как рассказали медики Отряда быстрого реагирования, которые находятся на месте события, они оказали помощь семи протестующим, которые получили травмы в ходе противостояния с правоохранителями.

По словам медиков, у всех пострадавших незначительные повреждения в виде царапин или ударов. Двум во время толкотни стало плохо, они потеряли сознание и их вынесли из эпицентра противостояния.

Вместе с тем, говорить о точном количестве пострадавших сложно, поскольку они не имеют доступа к эпицентру противостояния, где, возможно, находятся еще пострадавшие.

Информации о пострадавших во время столкновений правоохранителей пока нет, однако, как сообщают СМИ, некоторым из них точно понадобится помощь из-за применения в месте драк слезоточивого газа, взрывов петард, "дымовух" и файеров.

Как сообщалось, под Офисом президента протесты против приговора Стерненко переросли в столкновения.

Впоследствии после столкновений на Банковой появились первые пострадавшие.

Также на Банковой задержали 17 человек, возбуждено уголовное дело, сообщила Нацполиция. Участники акции применили газовые баллончики и бросали в правоохранителей файеры.

Позже организаторы протестов против приговора Стерненко анонсировали продолжение акции в субботу. Они заявили, что акция протеста будет бессрочной.

Напомним, в Одессе суд отправил активиста Стерненко в тюрьму на 7 лет. Его признали виновным в том, что он похитил человека.