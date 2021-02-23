После столкновений на Банковой появились первые пострадавшие
В Киеве на улице Банковой под зданием Офиса президента произошли столкновения, во время которых пострадали люди.
Об этом стало известно из трансляции акции протеста на телеканале "Прямой", также сообщает РБК-Украина, передает RegioNews.
Одного пострадавшего осматривают медики, во время столкновений под Офисом президента демонстранты бросали файеры у правоохранителей, а те бросали их обратно.
Участники акции устроили драку, они хотели прорваться к Офису президента. Неизвестные лица применили слезоточивый газ.
Известно, что оператора "4 канала" работники полиции пытались силой задержать и несколько раз ударили дубинкой по голове.
Ребята, которые стояли возле сотрудников правоохранительных органов рассказывают, что их кулаками и ногами били по всем частям тела, они вырывали активных протестующих и затем их били. Я вел журналистскую съемку, с камерой стоял, журналистское удостоверение у меня висело", - заявил журналист в прямом эфире.
Напомним, в Одессе суд отправил активиста Стерненко в тюрьму на 7 лет. Его признали виновным в том, что он похитил человека.
После оглашения приговора под судом в деле Стерненко протестующие едва не подрались с полицией.
Ужгород присоединяется к всеукраинской акции протеста против приговора Сергею Стерненко. Активисты выйдут на площадь с лозунгом "Преследование общественных активистов является недопустимым!"
Еще в Харькове и Черновцах люди вышли на акцию в поддержку Сергея Стерненко.
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В Житомире сторонники Стерненко подрались с полицией: есть задержанные. Как сообщалось ранее, под Офисом президента протесты против приговора Стерненко переросли в столкновения. Столкновения начались после того, как в правоохранителей бросили зажженный файер.