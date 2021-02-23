После столкновений на Банковой появились первые пострадавшие

Под Офисом президента продолжается многолюдный митинг в поддержку активиста Сергея Стерненко

Под Офисом президента продолжается многолюдный митинг в поддержку активиста Сергея Стерненко

Фото: РБК

В Киеве на улице Банковой под зданием Офиса президента произошли столкновения, во время которых пострадали люди.

Об этом стало известно из трансляции акции протеста на телеканале "Прямой", также сообщает РБК-Украина, передает RegioNews.

Одного пострадавшего осматривают медики, во время столкновений под Офисом президента демонстранты бросали файеры у правоохранителей, а те бросали их обратно.

Участники акции устроили драку, они хотели прорваться к Офису президента. Неизвестные лица применили слезоточивый газ.

Известно, что оператора "4 канала" работники полиции пытались силой задержать и несколько раз ударили дубинкой по голове.

Ребята, которые стояли возле сотрудников правоохранительных органов рассказывают, что их кулаками и ногами били по всем частям тела, они вырывали активных протестующих и затем их били. Я вел журналистскую съемку, с камерой стоял, журналистское удостоверение у меня висело", - заявил журналист в прямом эфире.

Напомним, в Одессе суд отправил активиста Стерненко в тюрьму на 7 лет. Его признали виновным в том, что он похитил человека.

После оглашения приговора под судом в деле Стерненко протестующие едва не подрались с полицией.

Ужгород присоединяется к всеукраинской акции протеста против приговора Сергею Стерненко. Активисты выйдут на площадь с лозунгом "Преследование общественных активистов является недопустимым!"

Еще в Харькове и Черновцах люди вышли на акцию в поддержку Сергея Стерненко.

Львовский облсовет обратился к Зеленского и Венедиктовой из-за приговора Стерненко. Требуют обеспечить беспристрастное рассмотрение апелляции и реформирования судебной системы.

В Житомире сторонники Стерненко подрались с полицией: есть задержанные. Как сообщалось ранее, под Офисом президента протесты против приговора Стерненко переросли в столкновения. Столкновения начались после того, как в правоохранителей бросили зажженный файер.