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23 февраля 2021, 22:41 1086

Организаторы протестов против приговора Стерненко анонсировали продолжение акции в субботу

23 февраля 2021, 22:41 1086
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Они заявили, что акция протеста будет бессрочной
Они заявили, что акция протеста будет бессрочной
Фото Telegram-канал STERNENKO
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Организаторы протестных акций поблагодарили тех, кто вышел на улицы по всей Украине и призвали прибыть к Офису Президента в ближайшую субботу.

Об этом сообщает Telegram-канал STERNENKO, передает RegioNews.

Организаторы заявили, что не собираются останавливаться.

Сейчас мы останемся на Банковой столько, сколько нужно. Однако власти не до конца поняли, что времена бесправия и беспредела заканчиваются. Поэтому мы не собираемся останавливаться и объявляем бессрочную акцию протеста, которая будет продолжаться до того момента, пока Сергей Стерненко не будет на свободе. Вы нужны в Киеве. Суббота, 12:00, Офис Президента. Сегодня 7 лет дали каждому из нас, - говорится в сообщении.

Как сообщалось, под Офисом президента протесты против приговора Стерненко переросли в столкновения.

Впоследствии после столкновений на Банковой появились первые пострадавшие.

Также на Банковой задержали 17 человек, открыто уголовное дело, сообщила Нацполиция. Участники акции применили газовые баллончики и бросали в правоохранителей файеры.

Напомним, в Одессе суд отправил активиста Стерненка в тюрьму на 7 лет. Его признали виновным в том, что он похитил человека.

Офис президента протесты Нацполиция Сергей Стерненко акции протеста

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