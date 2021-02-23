Организаторы протестов против приговора Стерненко анонсировали продолжение акции в субботу

Они заявили, что акция протеста будет бессрочной

Они заявили, что акция протеста будет бессрочной

Фото Telegram-канал STERNENKO

Организаторы протестных акций поблагодарили тех, кто вышел на улицы по всей Украине и призвали прибыть к Офису Президента в ближайшую субботу.

Об этом сообщает Telegram-канал STERNENKO, передает RegioNews.

Организаторы заявили, что не собираются останавливаться.

Сейчас мы останемся на Банковой столько, сколько нужно. Однако власти не до конца поняли, что времена бесправия и беспредела заканчиваются. Поэтому мы не собираемся останавливаться и объявляем бессрочную акцию протеста, которая будет продолжаться до того момента, пока Сергей Стерненко не будет на свободе. Вы нужны в Киеве. Суббота, 12:00, Офис Президента. Сегодня 7 лет дали каждому из нас, - говорится в сообщении.

Как сообщалось, под Офисом президента протесты против приговора Стерненко переросли в столкновения.

Впоследствии после столкновений на Банковой появились первые пострадавшие.

Также на Банковой задержали 17 человек, открыто уголовное дело, сообщила Нацполиция. Участники акции применили газовые баллончики и бросали в правоохранителей файеры.

Напомним, в Одессе суд отправил активиста Стерненка в тюрьму на 7 лет. Его признали виновным в том, что он похитил человека.