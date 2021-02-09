СБУ задержала агента ФСБ из Николаева, который собирал секретные данные о военной технике

Сотрудники СБУ задержали агента российской спецслужбы "на горячем" во время контролируемой передачи "секретных данных"

Сотрудники СБУ задержали агента российской спецслужбы "на горячем" во время контролируемой передачи "секретных данных"

Фото: СБУ

Контрразведка СБУ в Харькове задержала агента ФСБ, который пытался добыть секретные данные относительно современной военной техники для ВС Украины. Шпионом оказался работник одного из стратегических предприятий Николаева.

Как пишет RegioNews, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что работник одного из стратегических предприятий Николаева был завербован ФСБ, и получил задание собрать информацию относительно современной военной техники для ВС Украины.

"Контрразведчики Службы задокументировали, что для получения доступа к технической документации новейших разработок, а именно закрытых программ по использованию беспилотных летательных аппаратов, злоумышленник пытался завербовать одного из руководителей научного учреждения", – говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали агента российской спецслужбы "на горячем" во время контролируемой передачи "секретных данных".

Сейчас уличенному агенту ФСБ сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос относительно избрания меры пресечения.

Продолжается досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что экс-разведчики пытались похитить одного из военных чиновников.